竹縣警職異動 新埔、橫山分局長宣誓就任
竹縣警局因應警政工作需要，新埔分局及橫山分局分局長26日完成交接到職。新埔分局分局長由臺北市政府警察局後勤科股長辜欽祥接任，橫山分局分局長由金門縣警察局金城分局分局長朱政憲接任。
新竹縣政府警察局表示，新任分局長均具備完整學經歷與豐富實務歷練：
辜欽祥分局長為中央警察大學犯罪防治學系73期、政治大學行政管理碩士畢業，歷任臺北市政府警察局刑事警察大隊大安分局組員，並於文山第一分局、大同分局、中山分局等多處基層派出所擔任所長，熟稔基層勤業務運作。
朱政憲分局長為中央警察大學刑事警察學系67期、逢甲大學公共政策研究所碩士畢業，歷任臺中市政府警察局刑事警察大隊組長及隊長、東勢分局偵查隊隊長，並擔任金門縣警察局金城分局分局長，對刑事偵防及勤業務工作經驗完整。
新竹縣政府警察局局長林建隆在交接典禮中期勉兩位新任分局長，除應延續既有治安與交通工作，持續打擊犯罪、從源頭強化犯罪預防，並強化偏遠地區警政服務，落實楊縣長「營造幸福科技首都」施政理念，持續守護新竹縣治安與交通、打造民眾安心安居的生活環境外，更應把握兩項重點工作方向：「傾聽」與「態度」。
第一是「傾聽兩種聲音」。其一，傾聽同仁的聲音，要營造良好的工作環境與氛圍，建立完善且合理的勤務制度；對同仁反映的意見務必重視並積極回應，讓同仁在穩定、有支持的團隊中安心投入勤務。其二，傾聽民眾的聲音，包含新竹縣鄉親的建議，同時也要重視民意代表的反映；把地方需求聽進來，才能將警政服務做到更貼近民意、符合期待。
第二是「執法要有態度」。面對危害治安的犯罪行為，必須展現嚴正執法的立場與決心，堅定打擊不法；面對守法鄉親及需要協助的民眾，則要展現同理與溫度，讓警察專業與關懷同時到位，提升民眾安全感與信賴感。
本次人事異動，卸任新埔分局分局長張舒喻調任雲林縣警察局北港分局分局長，卸任橫山分局分局長陳孟君調任南投縣政府警察局埔里分局分局長。林建隆局長也感謝兩位卸任分局長在任內的辛勞付出，協助推動新埔、橫山地區警政工作並展現具體成果，新埔分局破獲多起毒品、詐欺集團及詐欺機房案件，緝獲詐團成員近百人，攔阻詐騙金額超過700萬元；橫山分局亦破獲多起販毒、詐欺集團及車手現行犯案件，查扣詐騙金額逾350萬元。
