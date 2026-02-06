竹縣議員吳旭智結合智軒文化 辦《再見未來男孩》竹北公益首映

〔記者黃美珠／新竹報導〕2026年奧斯卡熱門長片《再見未來男孩》最近剛奪下動畫界最高榮譽「安錫國際動畫影展」水晶獎，新竹縣議員吳旭智近日跟智軒文化事業有限公司合作，共同在竹北享平方廣場舉辦這部影片的公益首映會，號召親子一起進場，欣賞這部講述穿越時空冒險、與機器人友誼的溫馨故事，反思科技與人性在未來該如何雙向奔赴。

縣議員吳旭智說，這部影片背景設定在2075年的未來世界，人類家庭已經普遍依賴保姆機器人，也習慣躲在科技防護罩內躲避環境浩劫。

智軒文化董事長陳翰鋒則說，新竹是台灣科技發展的中心，看完這部片，他會建議家長與孩子一起來反思：當生活中充滿機器與螢幕時，我們該如何傳遞那份不可取代的「愛」的溫度？

吳旭智分享他看完後覺得，動畫電影中的女孩伊莉絲身處便利的2075年，卻仍渴望來自2932年的男孩艾珂所帶來的人的溫度。這提醒了身處科技重鎮的我們，在數位生活中該如何找回科技和人性的平衡點。

《再見未來男孩》竹北公益首映場吸引許多親子一起參加。(記者黃美珠攝)

在這部影片中，他看見最動人的風景不只是銀幕上的視覺特效，而是數百名入席欣賞的親子並肩而坐，甚至手牽手一起討論劇情。畢竟科技的發展是為了讓人們可以騰出更多時間，去從事「只有人類能做的事」，也就是情感的交流與真誠的陪伴！

吳旭智也說，這次的首映活動獲得科技立委徐欣瑩大力協助，畢竟徐欣瑩曾從NASA科學視角觀察地球，深知大自然的唯一性，這跟人與人之間的「擁抱」一樣，是任何AI都模擬不出來的。

