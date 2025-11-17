竹縣議員張珈源、吳傳地、何建樺聯合質詢 關注交通、教育及環保

竹縣議員張珈源、吳傳地、何建樺聯合質詢， 關注交通、教育及環保議題。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣議員張珈源、吳傳地、何建樺十七日聯合質詢，關注交通、教育、社會福利、環保等議題，其中台科大、台大校區使用及台一線替代道路工程進度、新豐鄉大型傢俱回收廠火災及湖口高中直升名額等議題受到關注，相關局處均逐一回覆。三位議員也特別肯定楊文科縣長在施政方面的決心及魄力，讓他們不分黨派全力支持楊縣長。

張珈源指出，近年來竹北高度進步，但台科大及台大土地的部分似乎沒有看到充分的利用及進展，市民們都相當關心，也期望看到兩個大學城讓竹北更加繁榮。他也關心台一線替代道路的工程進度，並肯定縣長楊文科排除萬難的能力及魄力，讓延宕數十年的工程在任內完成第一階段開闢。

廣告 廣告

楊文科表示，台一線替代道路（一一八線至台六十八線）新闢工程預計一一六年四月完工，第一期工程目前進度達百分之卅左右，比原定進度提前百分之八，第二期工程已提案爭取補助階段。

針對台大及台科大校地開發情形，楊文科說，與台大校長陳文章聯繫，次世代智慧立體國土資訊中心目前正在辦理都市設計審議及建造執照申請等相關作業中，預計明年底前開工。

針對湖口第二交流道的部分，楊文科表示，在前鄉長林志華任內就曾提出設置湖口第二交流道，目前可行性報告已送到交通部，預計本周三召開審議會議，縣府將由交旅處長及工處處長親自出席，希望中央與地方合作，盡快將交流道設置完成，這不僅是湖口鄉的事，也是新竹縣的大事。