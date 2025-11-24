竹縣議員彭余美玲總質詢 關心竹東大禾埕進度及外五里交通

竹縣議員彭余美玲總質詢時指出，竹東大禾埕帶動客家文化，更期待多元化經營，不僅是內部設計，還須結合更多地方發展。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣議員彭余美玲廿四日縣政總質詢時，關心竹東大禾埕進度及外五里交通建設。彭余美玲希望竹東大禾埕不僅內部設計發揚客家文化，還需要串聯周邊景點結合地方發展，另也關心縣府十大交通建設台六十八線接竹東東峰路新闢工程及外五里交通建設進度，期待讓竹東交通更便利，帶動地方繁榮。

彭余美玲表示，竹東七成以上是客家人，當地鄉親很期待大禾埕的成立，本案自一０六年起，歷經客家土樓、客家音樂村規劃，到如今為竹東客家文化大禾埕計畫，竹東大禾埕帶動客家文化，更期待多元化經營，不僅是內部設計，還須結合更多地方發展，期待縣府不只結合竹東行政綜合大樓、轉運站，更要將台泥公園及荒廢已久的花廊串聯進去整理規劃，打造竹東亮點新地標。

縣長楊文科回應，竹東大禾埕案將成為竹東發展的核心，除了遷入鎮公所、代表會等行政機關，也結合旁邊的轉運站，成為重要的行政聚落，有關議員建議也串連台泥公園及花廊一起規劃，縣府會通盤整理規劃，大禾埕整體工程案目前進度超前，截至十一月十七日進度已達百分之九十點三，期待於明年試營運、一一六年正式營運。

交旅處說，竹東大禾埕整體工程主體建築預計今年底完工，接續將執行室內裝修工程，預計明年六月前完工及完成驗收，後續營運管理由文化局負責。

文化局表示，大禾埕規劃專業展覽空間、表演場地、餐廳、青創空間、教室等，以「在地產業」、「文化展演」及「多元學習創作」三大面向經營，全力打造兼顧文化價值與人潮活絡的新據點。

至於台六十八線接竹東東峰路新闢工程，工務處表示，今年十月廿日環評審查確認後通過，預計十一月底前提案向交通部爭取生活圈道路建設經費補助。