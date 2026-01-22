竹縣議員攜手企業贈千斤米

歲末年初是團圓的時刻，但仍有家庭在為生活所需努力，新竹縣議員林禹佑再度攜手雲吉資本有限公司董事長蔡孟福，發起「寒冬送暖」物資捐贈活動，捐贈一千公斤白米予新竹縣政府，透過社會處實物銀行系統，將愛心即時送達縣內弱勢家庭，為他們的餐桌添上一份安心與溫度。

新竹縣社會處長陳欣怡二十二日代表縣長楊文科致贈感謝狀，肯定林禹佑與雲吉資本自一一一年起，持續投入公益行動。陳欣怡表示，透過長期且不間斷的善行，對第一線社工與弱勢家庭而言，都是非常重要且穩定的支持。本次捐贈的白米，將透過五區社福中心及物資銀行，分送到有需要的家庭，讓關懷不只停留在物資，更能延伸至陪伴與服務。

林禹佑指出，每一包白米都象徵一份溫暖與希望，期盼拋磚引玉，號召更多企業與民眾共同投入公益行列，讓新竹縣成為兼具發展與人情溫度的幸福城市。雲吉資本有限公司董事長也期盼，這份行動能凝聚更多社會力量，讓新竹縣不只是科技大縣，更是一座彼此照顧、彼此扶持的溫暖城市。

實物銀行不只是物資存放的空間，而是社會安全網中重要的緩衝角色，透過「以物為媒、以人為本」的方式，讓照顧真正走進家庭。