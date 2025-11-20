竹縣議員林碩彥總質詢 聚焦交通建設及聯合政府

林碩彥議員建議縣長楊文科可採用聯合政府，將各政黨代表的民意基礎正確傳達給執政者。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣議員林碩彥二十日在縣政總質詢關心莊敬北路向北延伸新闢道路計劃、聯合政府、財劃法、十大交通建設及五支箭的進度等議題，縣長楊文科及各局處均一一回覆。

林碩彥表示，竹北市的人口約廿二萬，但實際上工作往來人口超過三十萬，交通是非常重要的議題，除了縣長積極推動的十大交通建設，莊敬北路向北延伸新闢道路計劃是符合民意基礎的交通建設，可以改善縣政二路及環北路五叉路口、未來AI智慧園區、台知園區及竹北火車站商圈等蓬勃發展的車流，希望縣府重視這個議題。

楊文科表示，莊敬北路向北延伸是很好的建議，尤其可以解決環北路的五叉路口以及未來AI園區發展後的交通問題。不過過去劃定都市計畫內的道路時，發現需要拆除許多民房，有一定的困難，但此建議非常好，會請工務處再實地了解可行性，只要可行，確實是解決交通壅塞的最好辦法。

工務處長戴志君說，該計畫十月廿九日辦理莊敬北路與文山路犁頭山段交叉路口現場勘查，已初步取得共識，新闢或拓寬道路爭取中央生活圈道路建設計畫經費推動，都必須先完成可行性評估，預計十二月底至明年一月底前完成資料準備，提案向內政部國土署爭取可行性評估補助經費，若經費到位，即可進入實際推動作業。

林碩彥也建議楊文科可採用聯合政府，依據專業決定內閣名單。他指出，聯合政府的優點就是可以採各政黨的多元聲音，將各政黨代表的民意基礎正確傳達給執政者，也可以讓民眾看到政治不是只有鬥爭，而是可為了國家及人民的福利而合作。

對此建議，楊文科表示，他與張鎮榮議長都是心胸開闊的人，只要有好的人才就會接受，近期配合組織改造及新增局處會有人事調整，會採納議員的觀點，廣納人才。