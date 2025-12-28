竹縣議長張鎮榮公開信支持陳見賢 徐欣瑩：請大老們跟人民站一起

徐欣瑩陣營呼籲藍營大老們和人民站在一起，遵守黨內初選機制。（圖：徐欣瑩臉書）

國民黨新竹縣議長張鎮榮27日下午突然在黨內發出公開信，強調下屆新竹縣長國民黨參選人的產生，民調數字只是參考，不是結論，並公開表態力挺黨部主委兼副縣長陳見賢。由於張鎮榮是縣長提名的協調人之一，公開力挺陳見賢，並喊話中央不要只信民調。對此已宣布參加黨內初選的徐欣瑩陣營，則是回應「請大老們跟人民站在一起，相信人民的選擇。」

竹縣議長張鎮榮力挺陳見賢，強調民調只是參考不是結論。（圖：張鎮榮臉書）

立委徐欣瑩辦公室回應表示，民主法治時代，尊重民意、以民為主，人民才是頭家。請大老們跟人民站在一起，相信人民的選擇。不要害怕，不用抗拒。而且黨中央初選機制早已明訂：先協調，若協調不成就採全民調，我們必定遵從黨中央的初選機制。讓我們一起攜手以民為天，為新竹縣民服務。徐欣瑩一定不辜負大家的全力支持與期待。

國民黨籍議長張鎮榮27日下午突然在黨內發公開信，強調下屆新竹縣長國民黨參選人的產生，民調數字只是參考，不是結論，並公開表態力挺副縣長陳見賢。陳見賢獲悉透過幕僚表示「尊重」，目前只有勤跑基層以凝聚共識。

據了解，國民黨目前有意參加新竹縣長黨內初選，包括立委徐欣瑩、林思銘和副縣長陳見賢，由於陳見賢仍擔任地方黨部主委，最近接連在各鄉鎮市辦理說明會。國民黨主席鄭麗文在當選後曾到新竹縣議會拜訪張鎮榮，當時還請張鎮榮幫忙協調縣長人選，徐欣瑩之後也赴縣長公館，與縣長楊文科和張鎮榮見面。當時二人力勸徐欣瑩年紀尚輕先退讓，不過徐欣瑩說明自己參選的決心，也準備好了，徐欣瑩支持者也反彈指出，勸退民調低讓最強人選出戰，這是最簡單的選舉邏輯！現在連協調人都跳出來支持特定對象，呼籲黨中央早點出面，內耗下去只會讓藍營分裂！

徐欣瑩27日參加黨內中央委員選舉，漂亮開出第28名的成績，徐欣瑩以實力說明一切。對於近日黨中央將派李乾龍主持調解，以目前態勢看來，要協調出人選難度相當高，如果協調不成，未來可能以民調定輸贏，決定由誰代表投入新竹縣長選舉。（彭清仁報導）