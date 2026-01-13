竹縣豆子埔溪改善工程 1／16動工

新竹縣竹北市豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善工程將於16日動工，縣長楊文科（右）13日赴現場了解工程情形。（王惠慧攝）

新竹縣豆子埔溪近年汙染事件頻傳，新竹縣政府投入1.87億元，16日將啟動水環境改善工程，計畫截流至善橋到博愛橋段、住宅密集區的民生汙水，回收濾淨後再抽送回縣政九路上游放流，並將參考韓國首爾清溪川，打造親水休憩環境，預計民國116年底完工。

竹北市豆子埔溪貫穿新竹縣治區，在市區河段景觀護欄老舊破損，並經常有建案工地開挖地下室後偷排廢水，讓豆子埔溪變「牛奶河」，民國113年縣府曾加強稽查，並要求周邊建案建商提送逕流廢水削減計畫，議員也多次質詢，要求縣府拿出具體辦法杜絕汙染、改善環境。

縣府13日指出，竹北市豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善工程，確定將於16日動工，縣長楊文科13日也提前赴現場，深入了解工程規畫與水質淨化流程，要求施工單位務必如期如質完成，為竹北市民打造1座親水、能散步的都市生態廊道。

楊文科說，豆子埔溪改善工程以韓國首爾清溪川為範本，打造親水及淨水空間，更親近市民，可以散步乘涼，工程即將動工，也透過農田水利署及地方代表等一起努力，甚至鑿井，希望未來豆子埔溪水變更加清澈，成為新竹縣的驕傲，2年後以全新面貌與縣民見面。

這次工程包含2大重點，首先是「精準截流」，針對至善橋至博愛橋段，將原本流入溪中的民生汙水精準截流，引導至地下化的「礫間處理機房」，利用自然過濾原理除臭淨化後，再將清水抽送回縣政九路上游放流，不僅除臭，更能為溪流提供穩定、乾淨的補給水源，解決枯水期水質不佳的沉痾。

第2項重點則是為「以人為本」景觀優化，同時改善文信公園景觀，並打破傳統河岸的隔閡，新闢草坡護岸與自然棲地，希望讓長輩與小孩都能輕鬆親水，另設置多處無障礙坡道、親水棧道及趣味跨河跳石，讓豆子埔溪成為寓教於樂與遊憩空間。

縣府工務處長戴志君指出，豆子埔溪是竹北重要的城市藍帶，為徹底解決水質與景觀問題，縣府積極爭取中央補助，總經費達1億8740萬元，獲環境部補助1億1806萬餘元，縣府自籌6933萬餘元，工期為600天，預計116年底完工，希望將豆子埔溪蛻變成循環親水空間。