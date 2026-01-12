竹縣貓奴注意！ 一一五年起貓隻強制辦理寵物登記違者將吃罰單
現在住家普遍變小，獨立好照顧、提供滿滿情緒價值的貓咪成為飼養物的熱門選項，新竹縣近三年縣內貓隻登記成長幅度已超過狗百分之三十六，為落實源頭管理、強化動物保護及飼主責任，新竹縣動物保護防疫所表示，依農業部公告規定，自一一五年一月一日起，貓隻正式納入強制寵物登記之對象，提醒養貓民眾依法為家中的喵星人報戶口，快帶家中貓咪至動物保護防疫所或委託寵物登記站植入晶片並辦理寵物登記，避免因疏忽吃上罰單！
動保所十二日提醒，家貓已正式納入強制寵物登記管理，尚未完成登記者應儘速辦理。透過寵物登記制度，可快速辨識寵物身分，協助走失寵物尋回並防止棄養，如未依規定辦理，將依《動物保護法》處以新臺幣三千元至一萬五千元之罰鍰。
動保所指出，飼主只要攜帶身分證明文件，帶著家中犬貓前往動保所或委託寵物登記站，即可完成晶片植入與寵物登記；完成登記後，相關資料會同步建置於寵物登記管理資訊網中，飼主也可自行上網查詢名下寵物的登記資訊。
動保所統計一一二年至一一四年間新竹縣犬貓寵物登記總數，犬隻登記數由一一二年的二萬物淺五百二十八隻逐年增加至一一四年的二萬九千七百二十四隻，成長幅度約百分之十六；貓隻登記數由一千七千三百零一隻成長至二萬六千三百五十五隻，三年來成長幅度高達百分之五十二。
動保所呼籲，依規定為家中犬貓完成登記、絕育並落實狂犬病防疫措施，是負責任飼主應共同遵守的基本原則，請民眾儘速為家中犬貓完成寵物登記。
