竹縣貓奴注意！115年起強制寵物登記 違者最高罰1.5萬元

新竹縣副縣長陳見賢呼籲民眾盡速為家中犬貓完成寵物登記。（新竹縣政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹縣近3年縣內貓隻登記成長幅度已超過狗36％，為落實源頭管理、強化動物保護及飼主責任，依農業部公告規定，自民國115年1月1日起，貓隻已正式納入強制寵物登記對象，新竹縣動物保護防疫所提醒養貓民眾依法為家中的喵星人植入晶片並辦理寵物登記，避免因疏忽吃上罰單！

動保所表示，透過寵物登記制度，可快速辨識寵物身分，協助走失寵物尋回並防止棄養，如未依規定辦理，將依《動物保護法》處以新台幣3000元至1萬5000元之罰鍰。

飼主只要攜帶身分證明文件，帶著家中犬貓前往動保所或委託寵物登記站，即可完成晶片植入與寵物登記；完成登記後，相關資料會同步建置於寵物登記管理資訊網中，飼主也可自行上網查詢名下寵物的登記資訊。

動保所統計，112年至114年間新竹縣犬貓寵物登記總數，犬隻登記數由112年的2萬5528隻逐年增加至114年的2萬9724隻，成長幅度約16％；貓隻登記數由1萬7301隻成長至2萬6355隻，3年來成長幅度高達52％。

副縣長陳見賢呼籲，依規定為家中犬貓完成登記、絕育並落實狂犬病防疫措施，是負責任飼主應共同遵守的基本原則，請民眾盡速為家中犬貓完成寵物登記。

