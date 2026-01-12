竹縣貓隻飼養數近3年增52% 納入強制寵物登記

（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）新竹縣政府今天表示，竹縣貓隻飼養數量持續增加，近3年成長幅度達52%，為落實源頭管理，1月1日起貓隻已納入強制寵物登記對象，飼主若未依規定辦理，將依動物保護法開罰。

新竹縣動物保護防疫所長何志豐接受中央社記者訪問，不少竹縣民眾選擇具獨立特質且可愛的貓隻飼養，為強化保護動物與飼主責任，今年1月1日起家貓已納入強制寵物登記管理。

他說，透過寵物登記制度，可快速辨識寵物身分，也能協助走失寵物尋回並防止棄養，若飼主未依規定辦理，將可依動物保護法處以新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

廣告 廣告

何志豐指出，飼主只要攜帶身分證明文件，帶著家貓前往動保所或委託寵物登記站，即可完成晶片植入與寵物登記，完成登記後，相關資料會同步建置於寵物登記管理資訊網中。

依據動保所統計，112年至114年間新竹縣貓寵物登記總數，由1萬7301隻成長至2萬6355隻，3年來成長幅度高達52%。（編輯：李錫璋）1150112