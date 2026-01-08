竹縣財力與北市並列第一 陳見賢：荒謬分級源自行政院不副署

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

因應財劃法修正，行政院主計總處公布新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」，原被視為「窮區」的新竹縣、新竹市、台東縣財力等級躍升第一級。繼台東市政府、新竹市政府接連發聲抨擊後，新竹縣副縣長陳見賢今（8）日稍早也在臉書呼籲行政院「讓財政制度回歸穩定」。

已進入2026年，意味著新的預算年度開始，原應上路的「再修正版」財劃法因行政院「卡關」不副署，連帶中央政府總預算審議延宕。主計總處近日公布新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」，係依113年立法院修正通過版本，即在未明定「計畫型補助款補助比率不得低於過去十年平均值」規定下，將新竹縣、市的財力等級躍升至與「天龍國」台北市並列第一，也讓全國財政出現「大洗牌」。

對此，陳見賢直言，新竹縣財力等級由原第三級調整為第一級，意味著新竹縣未來在跨中央計畫中的自籌款比例將從原本的20%至40%，大幅提升至50%至70%，且從115年度總預算編列的規模來看，新竹縣在計畫型補助的經費缺口將高達56.54億元，其根本原因就是「行政院不副署財劃法造成程序上的停滯」。

陳見賢進一步細算，新竹縣政府目前在教育、社會福利及工程款等相關建設經費「年關前尚有約38億元的資金需求」需要中央支應，然而行政院如今不副署「再修正版」財劃法形同「把結構性的財政風險直接轉嫁回地方政府承擔」，此「制度與程序之間的落差」將影響縣民的日常生活。陳見賢無奈表示「我們會撐住」，但「更誠懇期盼制度回到穩定、可預期的軌道上」。

然而，主計總處昨日透過新聞稿稱「新版財劃法存有垂直及水平分配不合理問題」，並指出行政院現已提出「考量垂直錢權分配並兼顧水平城鄉均衡發展」的院版財劃法草案，建請立法院盡速審議，意味著各地方政府如今各自面臨的財政危機僵局，短時間內恐怕仍是無解。

