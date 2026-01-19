竹縣資訊科技競賽 博愛國中、十興國小奪冠

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣114學年度科技教育創意實作競賽之資訊科技組，共有國中16隊、國小8隊參加，最後國中組由博愛國中捧回第1名，勝利國中包辦第2、3名，國小組則由十興國小拿下第1名與第3名，第2名則是六家國小；其中各組前2名的隊伍獲得進軍全國賽的門票，將代表新竹縣出征。

縣府教育局長蔡淑貞說，前述競賽緊扣12年國民基本教育科技領域課程的目標，鼓勵學生運用科技工具、材料以及資源，囊括培養創造思考、批判思考以及運算思維等地高層次能力。競賽過程中，學生要發揮創意，更要展現自己動手做，跟與他人團隊合作的精神。

這場競賽的決賽，採術科、筆試雙軌評選，題目現場才公布，選手須在60分鐘內，使用Scratch或Blockly程式設計環境完成6道術科挑戰。隨後就是面臨30分鐘的「運算思維能力」紙筆測驗，作為評比程式執行效率與邏輯嚴密性的重要依據，由此可見，能在競爭對手中躋身前3名的得獎隊伍，在程式執行效能與運算思維程度都有一定水準。

