竹縣跨世代書畫聯展開展 謝石鴻、謝亞傑父子綻放泰雅之光

竹縣跨世代書畫聯展開展。





新竹縣政府文化局美術館自即日起至12月21日，於105展廳推出「黑崮蒔光 謝石鴻、謝亞傑父子書畫聯展」，也將於本周六上午10時舉行開幕式，將呈現兩位泰雅藝術家以家鄉黑崮部落為創作根源、以文化底蘊為精神養分所發展出的獨特書畫風貌。

謝石鴻老師出生於新竹縣五峰鄉桃山村黑崮部落，現為知名書法家與藝術教育推廣者，其學養紮實，歷任多項書畫與文化組織重要職務，長年致力於當代書法創新。謝老師書藝五體兼備，尤擅草書，從臨古出發再破格創新，以虛實之間的書寫節奏演繹草書氣韻，並將原民文學融入筆墨中，形成既當代又內斂的新風貌，深具觀賞與收藏價值。

其子謝亞傑老師更青出於藍，畢業於國立師範大學美術系研究所國畫組，曾獲台灣彩墨新人賞新人獎、全國桃園美展水墨類第一名、新竹美展水墨類竹塹獎等獎項，創作主題以原住民口述神話、山林景貌及泰雅族生命宇宙觀為探討方向，以當代水墨的視覺語彙呈現出具有東方意涵的原住民藝術新語符。

文化局長朱淑敏指出，本次展覽以「世紀奇峰」大霸尖山為核心主題，展現黑崮子民對山林的深厚情感與視覺記憶。謝石鴻老師以巨幅書法作品《憶舊遊大霸山行》為主軸，藉由草書奔放的筆勢與植物染紙的天然肌理相互映襯，重現昔日登臨大霸尖山的震撼與心境。書法線條如山風縱橫，墨色與天然染跡交織成山岳的氣象，使作品既具文字之美，也承載著泰雅族對大霸山神聖地景的敬意。





