竹縣身障服務中心啟動防詐宣導 強化身障者與長者識詐力

為提升身心障礙者及高齡長者防範詐騙的意識與能力，新竹縣政府第二區身心障礙者服務中心，於近日啟動「年前防詐騙宣導巡迴列車」，深入社區據點及長照機構進行宣導，守護民眾財產安全。

新竹縣政府高齡長照處長許瑜庭八日指出，隨著詐騙手法日益精細，身障者更容易成為犯罪集團鎖定的目標，防詐打詐需要社會共同努力。她提醒，身障者如遇疑似詐騙情形，應主動尋求社工人員或家庭照顧者協助，亦可撥打一六五反詐騙專線諮詢，切勿輕信陌生來電或訊息，更不可任意提供個人帳戶資料。

此次宣導活動聚焦近年常見的詐騙手法，包括假投資、假檢警、釣魚簡訊及AI深偽詐騙等，透過實際案例分享與互動方式，向服務對象說明詐騙話術與因應方式，並強化「一聽、二掛、三查證」防詐口訣，協助身障者與年長者建立正確識詐觀念。

臺灣愛的萌芽福利協會督導張捷表示，自一一四年起承接縣府委託辦理身心障礙者服務中心計畫，實際服務經驗中，多次發生身障者遭詐騙集團以「高獲利、零風險」、「限時優惠」或「緊急狀況」等話術誘騙，要求提供個人資料、帳戶資訊或進行轉帳，藉此製造恐慌情緒。所幸部分服務對象即時向協會諮詢，成功阻止財務損失。

張捷也呼籲民眾，若接獲可疑來電、簡訊或網路訊息，務必遵守「不輕信、不透露、不匯款」原則，並透過官方管道或向親友查證真實性。

高齡長照處提到，必要時社工人員可協助陪同向警方報案、製作筆錄，或提供心理支持，縣府將持續透過跨單位合作與宣導行動，強化弱勢族群防詐意識，共同打造安心、安全的生活環境。