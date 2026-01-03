竹縣辦名師講堂，帶領國中小校長跨界腦力激盪，激勵校長們化身為校園轉型的推手。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

落實「科技首都，幸福竹縣」的教育藍圖，新竹縣政府教育局日前辦理「課程領導人課綱增能—校長名師講堂」，邀請橫跨網路產業、企業治理與高等教育的國立臺灣大學創新設計學院（D-School）陶韻智教授，以「創新企業思維看學校經營模式」為題，帶領全縣一百卅三位國中小校長進行跨界腦力激盪。

教育局長蔡淑貞期許每一位參加過名師講堂的校長，都能像策略家般，設計出能激發教師熱情、誘導學生探索的校園生態系。

陶韻智表示，面對少子化、AI科技快速發展及未來人才需求變動對教育現場的挑戰，校長與行政領導者可從傳統「管理者」轉型為「教育創業家」，主動發現機會並驅動變革，並強調不能再以昨天的地圖（工業時代模式）來引導明天的學生。

陶韻智提出包括「藍海策略」，以消除、減少、提升、創造打破升學率競爭的零和遊戲，創造獨特的校園價值曲線；「系統思考」：看見問題背後的冰山全貌，從單一事件轉向結構性理解，尋找推動學校進步的高槓桿解方；「敏捷與精實」：倡導化整為零、小步快跑，將大型計畫拆解為短週期衝刺，強調快速測試與持續迭代；以及「團隊建立與文化」，打造具備「心理安全感」的土壤，建立「Ownership」主人翁精神，從權威式會議轉向共創式工作坊等五大關鍵方法論。呼籲與會者將研習內容轉化為行動，針對新生始業輔導進行快速發想與原型設計，親手設計並創造學校的未來 。

蔡淑貞指出，教育是構築未來的磐石，唯有具備創新精神的校園環境，才能奠定「智慧領航地位」的堅實基礎。校長是學校的領航員，核心任務是建立一個能連結社會趨勢且不斷進化的平台。盼望透過跨界經驗的衝擊，激勵校長們化身為校園轉型的推手，將創新的能量注入每一間教室，讓教育能真正與時代脈動共振。