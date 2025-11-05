竹縣辦百億海外圓夢基金計畫 10青年赴加交流

協助青年創新創業，新竹縣政府攜手教育部青年發展署，於九月二十六日至十月十一日辦理「青年百億海外圓夢基金計畫︱全球創客站」，由明新科技大學帶領十名具創業經歷的十八至三十歲青年，赴加拿大北美五大湖經濟重鎮-多倫多學習交流，成果分享會於十一月三日在新竹社會創新基地登場，出訪青年以簡報與實作展示分享加拿大創業課程所學、基地參訪觀察與跨域連結成果，並提出未來職涯發展，教育部青年發展署副署長諶亦聰蒞臨現場，勉勵把國際視野轉化為在地創新能量。

在台北創業的卓姓青年昨（五）日指出，在多倫多大學、渥太華大學等創業據點的沉浸式學習，與加速器及社創組織建立持續交流窗口，同時盤點新竹在AIoT應用、數位內容與文化創意、健康照護與智慧服務等在地需求，提出試點合作構想。竹縣在地青年，就讀清大研究所的黃同學也分享，看到國外創新創業的發展，學習到因應市場變化而持續不斷創新才是成功的秘訣，就像《獲利時代》作者說的：「商業模式就如同冰箱裡的優格一樣，有過期的一天，不同的是，優格上會載明截止日期，而商業模式沒有。」