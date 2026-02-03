竹縣農特產展售 週末登場

為迎接新春佳節，新竹縣政府以在地柑桔產業為主軸，結合產業成果、客家年節文化與親子同樂元素，推出「二○二六新竹縣柑桔的故鄉－柑好過年Hakka New Year」活動，本周末（七日、八日）在新竹縣府前廣場登場，除了有兼具採買、走春與祝福寓意的年味市集，七日上午更結合「馬上幸福迎豐年－一一五年竹縣春聯揮毫活動，讓民眾免費拿春聯，縣長楊文科邀請民眾走春到新竹，感受最具年味的「柑甜時光」。

新竹縣長楊文科昨（三）日表示，新竹縣柑桔種植面積達二千一百二十八公頃、產量三萬五百七十七公噸，年產值可達十三億元，有「柑桔的故鄉」美譽。其中，桶柑種植面積達一千二百四十六公頃、產量二萬七百五十五公噸，為新竹縣最大宗的柑桔品種，年產值達七億元，是年節期間深受歡迎的送禮首選。

為替在地桶柑品質把關，新竹縣政府輔導峨眉鄉農會舉辦「一一五年度新竹縣高品質桶柑果品評鑑」，今年桶柑評鑑共計一百一十點參賽，獲得第一名的是曾五妹女士，甜度達到十三點二度，而今年天候條件穩定，桶柑整體品質表現亮眼，平均甜度也都在十度以上，展現新竹縣果農持續精進的栽培實力。