竹縣農遊品牌逐風趣獲好評

新竹縣政府今年全新推出三條山線農村旅遊體驗路線「逐風趣」，活動正式起跑後，就獲得熱烈迴響，「逐風趣」串聯峨眉、橫山、尖石三鄉鎮，融合物產體驗、人文歷史與綠色永續理念，深入走訪在地，新竹縣長楊文科日前體驗峨眉推廣遊程，也大力推薦「逐風趣」，歡迎民眾報名，深度了解新竹縣豐富的自然景觀、人文底蘊。

新竹縣長楊文科昨（十四）日參與「逐風趣」的峨眉推廣遊程，品嚐六款台灣茶，包含碧螺春、高山烏龍、包種茶、東方美人、紅烏龍、小葉紅茶，並搭配東方美人茶冰淇淋與茶凍，一品當地特產，讓他十分驚豔也極力推廣。

此次「逐風趣」活動以「茶園橘鄉」與「香草森林」兩大軸帶為核心，深入串聯峨眉、橫山、尖石三鄉鎮，將物產體驗、人文歷史與綠色永續理念融入一日遊程。首發路線後，民眾反應熱烈，不僅吸引許多城市旅人走入農村，也透過「地產地消」實踐綠色永續精神。