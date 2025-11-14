竹縣農遊品牌「逐風趣」首發 大獲好評

新竹縣政府今年全新推出三條山線農村旅遊體驗路線「逐風趣」，活動正式起跑後，就獲得熱烈迴響，「逐風趣」串聯峨眉、橫山、尖石三鄉鎮，融合物產體驗、人文歷史與綠色永續理念，深入走訪在地，新竹縣長楊文科日前體驗峨眉推廣遊程，也大力推薦「逐風趣」，歡迎民眾報名，深度了解新竹縣豐富的自然景觀、人文底蘊。

新竹縣長楊文科十四日前參與「逐風趣」的峨眉推廣遊程，品嚐六款台灣茶，包含碧螺春、高山烏龍、包種茶、東方美人、紅烏龍、小葉紅茶，並搭配東方美人茶冰淇淋與茶凍，一品當地特產，讓他十分驚豔也極力推廣。

此次「逐風趣」活動以「茶園橘鄉」與「香草森林」兩大軸帶為核心，深入串聯峨眉、橫山、尖石三鄉鎮，將物產體驗、人文歷史與綠色永續理念融入一日遊程。在十一月八日的「峨眉逐風」及十一月九日的「尖石逐風」首發路線後，民眾反應熱烈，不僅吸引許多城市旅人走入農村，也透過「地產地消」實踐綠色永續精神。

其中，有旅客回饋，在尖石行程中的「構樹皮書籤製作與敲打過程帶來深層療癒」，或是「很開心能與香草植物一起呼吸、重新感受自然」；而在峨眉路線，則有參與者感受到「行程安排用心、驚喜不斷」、「對茶文化有更深入體會」等反應。

「逐風趣」農村深度一日遊持續開放線上報名，接下來還有十一月二十二日、十一月二十九日與十二月六日的橫山場次即將到來，民眾可把握機會報名參加。遊程提供限定優惠價，每條路線費用為新臺幣二千二百五十元至二千六百五十元不等，邀請民眾把握秋末冬初的美好時節，走進新竹縣，親身感受最具在地特色的農村風景與生活步調。

此外，所有參與者皆可獲得限量「在地物產手工皂」。此手工皂融合三條路線的特色物產，添加茶葉、現烘手採香草與柑橘精油，並由泰雅部落族人手工製作的構樹紙包裝，搭配乾燥香草點綴，實踐淨零減碳與永續理念，讓旅客把土地的自然氣息帶回家。