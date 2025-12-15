竹縣逆少子化挑戰，立法院財政委員會赴新竹縣考察教育建設，確保中央資源精準投入地方教育建設。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

立法院財政委員會召集委員林思銘十五日安排立委及中央相關單位前往新竹縣竹北市，實地考察新竹地區校園體育基礎設施改善情形，以及相關中央預算的執行情況，透過實地了解與跨部會討論，全面掌握地方學校的實際需求，確保中央資源精準投入地方教育建設。

林思銘表示，與全國多數縣市面臨少子化不同，新竹縣因產業發展帶動人口持續移入，形成明顯的「逆少子化」現象，特別是在竹北等新興重劃區，學生人數年年增加，校園空間、教室量能與相關設施承載壓力持續升高。教育建設是否及時到位，攸關孩子的學習品質，更考驗中央與地方在資源配置上的前瞻性與執行力。

本次考察行程依序前往竹北新社國小、博愛國小、中正國小、興隆國小及東興國小，針對校園體育基礎設施改善進行實地檢視與說明，相關經費均爭取國教署相關預算，配合地方配合款執行，逐步改善校園運動與學習環境。

林思銘強調，教育不能等待、也不能打折，面對新竹縣逆少子化所帶來的結構性挑戰，他將持續站在第一線，為竹縣教育全力打拚，積極爭取中央資源、嚴格把關預算執行，確保每一筆教育經費都用在刀口上，轉化為更安全、更完善的學習環境，陪伴孩子安心成長、放心學習。