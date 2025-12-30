竹縣通訊／幸福城市新座標：定位未來30年宜居生活圈

竹北市頭前溪河岸。（攝影／李智為）

在永續宜居成為城市治理核心的時代，竹縣擘劃一系列前瞻性政策，從老到幼通通照顧，產業佈局、民生建設與文化治理，為未來30年確定「幸福城市新座標」。

《今周刊》永續城市SDGs大調查連續5年肯定竹縣為非六都特優城市，今年更榮獲「經濟力特別傑出獎」，展現竹縣產業聚落的成熟與活力，印證永續與發展之間互不衝突，可以兼顧，並與縣民視角觀察相呼應，《ETtoday民調雲》調查中，14項縣政平均支持度達88.3%，敬老卡、人本交通及通學安全、公共托育與臨時托育服務等貼近日常的政策，支持度更超過9成；《天下雜誌》幸福城市調查，竹縣於經濟面向全國排名第三，醫衛與健康排名第四，反映縣政施力確實回應民眾需求。

廣告 廣告

在「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」四項施政軸線上，縣府穩健、務實推進各項建設，AI智慧園區啟動科技產業升級；多座公托中心、社區據點、教育建設與特色公園強化家庭支持；籌建總圖書館、美術館文化建設，佈建更完善、安全、便捷的交通網絡，形塑一座能安心成家、放心成長、勇於創新的城市，一個以民為本、向未來延伸的宜居生活圈。

【築夢城市新軸線】

集團結婚 隆重浪漫又幸福

竹縣擁有全台最年輕的人口結構，為城市帶來健康活力。縣府不只建構良好的產業環境，也從婚育政策著手，讓青年在追夢與成家之間都能放心前行。

114年新竹縣集團結婚「牽手竹縣、浪漫一生」有36對新人步入婚姻殿堂，縣府更首度回應新世代需求，將家庭電器、禮品改為「2萬元百貨提貨券」，讓新人自由選購符合需要的物品。此外，為落實便民服務，亦協調戶政單位駐點，讓新人在典禮當天即可完成結婚登記，一站式服務免去奔波忙碌。

集團婚禮正式、溫馨、隆重，縣府致力降低成家準備門檻與負擔，打造讓青年「願婚、敢生、樂養」的環境。希望每一對選擇在竹縣落地生根的青年，都能感受到滿滿的祝福，開創屬於自己的幸福之路。

我們結婚吧：伴青年安心成家

個性直率的新娘陳斯頴受訪時表示，與先生鄭勝文兩人雖今年2月才相識，但個性一急一緩完美互補，彷彿認識了十年般契合。陳斯頴笑稱，今年活動非常搶手，還好有早早做好功課，一開放報名就搶到名額，除了看中儀式隆重簡約，最大的誘因正是縣府「送禮送到心坎裡」。她坦言，現代小家庭生活用品各有所需，提貨券比固定家電更具吸引力，讓他們能自由添購所需，展現了公部門政策的彈性務實與貼心。

竹縣集團婚禮正式、溫馨、隆重，降低成家準備門檻與負擔。（攝影／蘇立坤）

人口三冠王 見證宜居幸福力

近十年來竹縣人口穩健成長，截至114年11月底，竹北市超越彰化市達220,832人、竹東鎮97,909人、湖口鄉84,931人，分別榮登全國人口最大市、鎮、鄉的「三冠王」；總人口更已達597,150人，至115年年底有望突破60萬人大關，反映竹縣對青年與家庭愈來愈有吸引力。

數據顯示，竹縣自然增加率趨緩的現況下，外地遷入人口已成為維持人口正成長的關鍵動能；這意味著竹縣憑藉產業優勢與完善的生活機能，對外地人口展現強大的磁吸效應，關鍵在於縣府長期投入的城市升級。不論是道路擴建、交通站點、公園綠地，到托育服務、長照據點、智慧服務等各方面民生治理，讓更多家庭願意在竹縣立業生根，人口遷入成為政策認同的最佳證明。

地方鄉親也對發展深有所感。在地耆老張福普，曾任湖口鄉公所主秘，見證湖口一路成長為8萬人口的大鄉，直指新竹產業園區（新竹工業區）的就業優勢與位處南北咽喉的交通便利性，是支撐這波人口翻倍成長的堅實基礎。

因應人口移入，居民對生活品質的期待也隨之提升。期待竹東早日邁向「十萬升市」的資深藝術家賴煥琳強調，在爭取財政與福利升級的同時，道路配套、空氣品質與教育資源必須同步精進；這也呼應了縣府積極推動竹東轉運站、行政中心與全民運動館的施政方向，讓建設跟上成長的腳步。

城市發展不能止步於硬體。深耕竹北新瓦屋客家文化保存區的花鼓協會總幹事林保煙提出深層觀察，認為城市發展已走向「追求美學」新階段，強調高樓林立後，交通、醫療、教育與文化保存軟實力將是賦予城鎮新生命的關鍵。縣府將持續強化硬體建設與軟性服務，讓大家都能在家鄉安居樂業，共創富而好禮的幸福城市。

（右起）湖口鄉長吳淑君、竹東鎮長郭遠彰、縣長楊文科、竹北市長鄭朝方、縣府民政處長陳建淳一同出席人口三冠王記者會。（圖／新竹縣政府）

就近入學 實現教育機會均等

隨著更多家庭移入，人口成長也帶來育兒支持與各級學校就學需求，縣府從托育到入學逐步擴大量體，在學前階段，持續建置公共托育與臨時托育服務網絡，推動公共托育家園及托嬰中心、居家托育、臨托據點等服務。114年成果豐碩，竹北博愛與湖口王爺壟非營利幼兒園，以及竹東定點臨托據點、頭重托嬰中心相繼啟用，家庭托育有更彈性的社區選擇，減少通勤成本與照顧壓力。

同時依據施政主軸，教育編列佔總預算超過40%，從國中小到高中推動校舍整修、擴建及新校興建；並因應116學年度就學高峰啟動「高中五大方案」，在量的擴充之外，更注重質的轉型。除了擴建六家高中與湖口高中，並將文興國中改制為完全中學、自強國中轉型為技術型高中、於竹北籌備新竹縣首座公辦公營的實驗高中，五校均衡分佈竹北、湖口、竹東地區，降低學生跨鄉鎮通學負擔，並依各校定位發展課程多元分流、規劃普通高中、實驗教育與技職教育適性化選擇，技職體系更對接科技產業，畢業即具備競爭力。預估較112年可增加約29至33班、1千個招生名額，將人口成長壓力消化於縣內公立教育體系之中。

【躍升宜居首選城市的關鍵佈局】

超前佈局AI領域 開創千億產值

縣府團隊展現高度行政效率，超前部署AI智慧園區，自108年啟動招商引資，逐年確立其在台灣AI產業關鍵地位。

智邦科技公司於113年正式營運，114年更是成果豐碩，普生築創大樓於5月開幕，緊接著緯創資通全球營運總部亦在6月啟用，義隆電子新總部也預計115年完工、116年啟用，投入AI研發深化技術；推動機器人前瞻性應用，如無人機自動駕駛航拍技術，充分展現園區蓬勃的發展動力。

預估四家大廠陸續營運後，整座園區可望帶來約4,000個優質就業機會，創造上千億元產值，大幅提升竹縣就業水準與產業規模，更將成為創新育成的基地與技術交流的重要平台。園區設計亦重視永續發展，辦公大樓全面採用綠建築標準，並設有生態綠意環繞的「AI智慧園區公園」，為進駐人才打造就業、成家、育兒友善支持，兼顧工作與生活平衡、適合安居樂業的新生活圈。

義隆電子研發總部114年10月上梁，竣工後將完成AI智慧園區最後一塊拼圖（示意圖）。（圖／新竹縣政府）

焚化爐穩定試轉 去化垃圾逐步量化

114年焚化爐穩定試運轉期間，主廠房已於6月30日取得使用執照，待完成自用發電設備登記後，即可確定正式營運日期。預估正式營運後，115年可處理11萬公噸垃圾並同步去化5萬公噸暫置量，大幅提升垃圾處理效率。在此期間，縣府已率先清除新埔、竹東等地的暫置垃圾，並去化新豐掩埋場1.8萬公噸垃圾，未來長期堆置問題將可逐步解除；同時，自113年6月至114年6月，也持續向中央爭取經費，整頓新豐、橫山、峨眉等掩埋場環境。整體改善讓社區更乾淨、安全，生活品質穩定提升。

竹縣焚化爐廠內設有連續自動監測設備，即時掌握氣體排放數據。（圖／新竹縣政府）

十大交通大幅推進 打通關鍵路網

楊縣長上任後積極推動十大交通建設，預估總經費高達164億元，目前已有6案獲中央核定補助其建設經費達60億元，其中已經有3案順利動工，繼內灣地區連外新闢道路拓寬工程、台一線替代道路於113年順利啟動，114年10月五峰縣道122線43.5K改善工程也順利開工，總經費達6億16萬4,000元，將興建長225公尺新橋改善路線線形，避開高潛勢土石流區，提升居民通行安全與觀光便捷，促進偏鄉交通與地方經濟發展。此外，新埔褒忠路道路拓寬工程也在114年底決標啟動，成為十大交通建設施工第4案。

縣道122線43.5K工程預計116年底完工，藉由改善路線線形降低土石流威脅，提升行車安全並帶動觀光效益（示意圖）。（圖／新竹縣政府）

總圖、美術館啟動 厚植城市品味

縣府致力於建構一座兼具科技創新與人文深度的城市。縣立總圖書館、美術館等重大建設的啟動，全面點亮竹縣閱讀氛圍與藝術品味，營造與時俱進、充滿文化滋養的宜居新境。

總圖書館目前已進入裝修階段，金屬屋頂優化方案經網路票選「造型沖孔板」勝出，以圖書館LOGO與書本為靈感，搭配耐候鋁板與夜間LED光影，打造具現代感的閱讀建築，公共藝術設置及館藏與設備採購也加緊腳步，全力朝115年度開館目標邁進。7月啟動籌建的美術館預計將在2030年完工，設計汲取竹北傳統客家三合院特色，將綠意與水域引入場域動線，強調周邊環境的有機連結，形塑一個集藝術展示、建築美學與公共遊憩於一體的開放性文化地景。

「未來的竹縣美術館」以當代建築語彙，轉譯竹北地區早期客家三合院，全新現代意象將成為日常風景（示意圖）。（圖／建築團隊提供）

114年更是竹縣文化品牌收穫口碑的一年，匠心之夢、東興圳光藝節與竹風縣藝，在法國設計獎、美國謬思創意設計獎、英國未來藝術&設計獎等國際獎項上大放異彩，成功閃耀全球。與此同時，縣內的藝文活動更是精彩不斷、月月有亮點，從新春音樂會、世界閱讀日、鄧雨賢紀念音樂會等節目，到吳濁流文學獎、客家新曲獎、喜閱節等藝文盛會，全年持續為鄉親提供豐富的文化饗宴。隨著115年文化局30周年系列活動的籌備啟動，竹縣將以更豐富、更高品質的藝文內容，再創文化城市新高峰。

2025鄧雨賢紀念音樂會除了向經典致敬，更結合搖滾精神，唱出對自由、生活的熱愛。（圖／新竹縣政府）

佈建近鄰育樂設施 樂活每一天

為實踐運動即生活的宜居藍圖，縣府積極打造「近鄰即樂活」的育樂環境。遍佈竹縣13鄉鎮市的特色公園，陪伴孩子健康成長，在遊戲中認識家鄉人文；已啟用的竹北國民運動中心、竹東全民運動館，以及正在推動的湖口及北埔樂活運動館，再到頭前溪樂活親水廊帶的前瞻擘劃，都是期盼讓鄉親能更輕鬆、愜意地將運動與休閒融入日常，使健康樂活真正成為生活的一部分。

王牌施政奠定基石，開創竹縣榮景

楊縣長上任7年，以民生需求為核心，透過專業分析、務實規劃與開源節流，讓四大施政主軸得以穩健推進。

拚經濟

•108年11月核定設置AI智慧園區，12月與智邦科技、緯創資通、普生醫療、義隆電子四家廠商簽訂承租AI智慧園區產業用地的契約。

•110年3月公共工程完工。

•113年智邦科技企業總部進駐營運。

•114年普生築創大樓、緯創資通全球營運總相繼啟用，義隆電子研發總部上梁。

隨著AI智慧園區成形，科技群聚效應持續擴大，讓青年能在此發揮創意與專長，在竹縣創業、就業、逐夢，形成多元且具全球連結的創新生態圈。（攝影／李智為）

重文教

•推動學童營養午餐，提升每週3次使用在地有機食材。

•推動高中五大方案，提供更優質多元的高中教育資源：

1.湖口高中：114學年度起遷入王爺壟新校區，二期工程接續進行，規劃AI實驗班躋升溪北區優質高中。

2.六家高中：南棟「竹韻樓」10月完工啟用，西棟校舍及活動中心工程籌備中，量體提升為社區型高中，預估116學年度高一新生將達17班。

3.文興高中：由文興國中改制為完全中學，預計116學年度起招生，並與清華大學合作推動半導體課程。

4.竹北實驗高中：新設公辦實驗高中，114年7月動工，預計115學年度正式招生，以U-School計畫、4U教育為目標，強調全球視野、跨域與自主學習。

5.自強工業高中：新設技術型高中，預定115學年度招生，結合電機電子與化工群，貼近園區聚落產業，強化培育專才。

六家高中「竹韻樓」融入稻穗意象，斥資2.7億打造36間專科與普通教室，為改制做足準備。（圖／新竹縣政府）

享福利

•持續推動生養補助相關計畫，現行補助包括新生兒營養補助、未滿2歲兒童育兒津貼、未滿2歲（延長2－3歲）兒童托育費用補助、2歲以上未滿5歲育兒津貼、5歲就學補助等。

•持續強化敬老禮金、敬老津貼、敬老愛心卡、健檢補助、長照服務等多元老年福利措施，讓長者在健康照護與社會參與上都獲得更完整的支持。

•多元管道深化青創培力，青創基地、社會創新基地提供專業輔導，並運用AIoT加速器、創業挑戰賽及就業計畫，強化企業鏈結、技術驗證，全面提升青年實戰力與國際視野。

竹縣敬老卡新制上路！持卡人每月享有500點社福點數，可不限時段自由使用運動館，運動生活更便利！（攝影／杭大鵬）

樂安居

•污水處理率表現亮眼，楊縣長上任至今，投入新台幣18億元建設污水下水道，實際建設總長度，已經超過31萬公尺，全縣接管率為29.68%，接管普及率成長12.41%，居全國第三。

•行人安全交通改善持續見效，精準掌握人本需求、推動創新作法與跨局處合作，在全國交通安全最高榮譽「金安獎」榮獲「高齡者機車交通安全特別獎」與「公路監理(第2組)」兩項全國第一。另因應AI智慧園區啟用帶來車流成長，縣府也於12月4日完成勝利七街、八街單行道第二階段號誌與標線優化。

楊縣長化身馬利歐走進校園宣導「舉手過馬路」，讓道安意識從小扎根。（圖／新竹縣政府）

■竹縣通訊Vol.35：https://www.hsinchu.gov.tw/News_Content.aspx?n=978&s=278382

更多鏡週刊報導