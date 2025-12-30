竹縣通訊／新竹縣政府組織大改造：增設高齡長照處、數位發展處，優化分工邁向科技首都

115年1月1日起，新竹縣政府將進行大規模組織改造。（攝影／賴智揚）

為應對高齡化社會、少子化及AI數位科技浪潮，並有效銜接中央「長照3.0」與「數位國家」等重大政策，新竹縣政府進行大規模組織改造，115年1月1日起新增「高齡長照處」與「數位發展處」，期能透過專業分工，全面提升行政效率。

新設的「高齡長照處」由社會處副處長許瑜庭陞任處長，將整併原屬長照中心與社會處相關業務，結合衛政與社政資源聚焦長照議題，構建完整的照護體系。此外，有鑑於AI已成為城市發展核心，成立「數位發展處」推動數位轉型，由具備AI與教育科技專業的劉奕帆博士出任處長，統籌資安、智慧治理及數位創新，打造便民的數位服務窗口。

既有局處同時進行職能優化，如工務處移出建管業務，專注於重大工程與水利治理；產業發展處則納入建管業務，落實都市建設，從規劃到監督的一條龍管理。原交通旅遊處更名為「交通處」，聚焦交通運輸面向，推動本縣交通規劃、管理及建設事務；觀光企劃業務則移交原新聞處更名之「傳播行銷處」，未來將負責統籌並強化政策議題、觀光行銷效益。

縣長楊文科強調，本次組織改造是「整合創新」的關鍵，透過明確的權責劃分與專業人才領航，有效整合資源，落實「科技首都、幸福竹縣」的願景。

鄉親如欲辦理相關業務，敬請留意業務調整，或可洽詢為民服務專線：1999（本縣內）、03-551-8128（外縣市）。

■竹縣通訊Vol.35：https://www.hsinchu.gov.tw/News_Content.aspx?n=978&s=278382

