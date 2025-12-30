竹縣通訊／竹縣體育選手大放異彩：蓄力、接力、再前行 開拓體育黃金版圖

縣長楊文科授旗勉勵選手，以不屈精神迎戰114年全運會，為竹縣再創榮耀。（圖／新竹縣政府）

觀察今年竹縣體壇表現，會發現它有兩種速度：一是來自頂尖選手在國內外賽事的強勢爆發；另一面來自球場、課間練習及文化盛會，努力把每顆球接起、為族群爭光的熱血。全方位共融的運動家精神，打造竹縣強大亮眼的體育版圖，努力後的汗與淚揚起熱情的力度。

頂尖選手的強心臟：三連霸、二連霸與永不放棄的瞬間

114年全國運動會落幕，竹縣代表隊以3金4銀9銅的成績寫下漂亮的一頁。除了馬術名將陳御龍，完成障礙超越個人賽三連霸，成為竹縣首金外；田徑場上兩位頂尖女將的表現尤其動人，她們不僅是金牌的代名詞，更體現了不斷挑戰極限、超越自我的運動家精神。

廣告 廣告

剛從2025年亞洲田徑錦標賽載譽歸國、榮獲銅牌的鏈球好手余雅倩，在全運會賽場上演了戲劇性的三連霸。這位對自己表現有極高期待的「鏈球女王」，在開賽首擲時意外扭傷腳踝，憑藉著對自我的高標準與不放棄的意志，在最後一擲咬牙忍痛的終極爆發，成功逆轉奪金，以61公尺39的成績完成驚人的三連霸。賽後余雅倩也表明，將持續備戰2026年名古屋亞洲運動會，期許為國爭光。

同樣在田徑場上大放異彩的，是女子三級跳遠名將林玉婷。她發揮穩定，以絕佳的爆發力及節奏掌控能力，成功完成該項目的二連霸，為竹縣奪下另一面金牌。林玉婷的高水準臨場表現，搭配隊友黃郁媞緊隨其後的銀牌成績，使竹縣成功包辦該項目金銀牌，徹底彰顯了新竹縣在基層田徑訓練上的強大實力。

鏈球女王余雅倩完成年度全運會三連霸，為竹縣再添一面關鍵金牌。（圖／114全運會）。

從球場跑到操場：孩子們的體育世界也在發光

竹縣的體育之光並不局限於頂尖殿堂，有「排壇甲子園」之稱的永信盃全國排球錦標賽，六家國小女子排球隊締造歷史，強勢奪冠，完成連霸偉業，第七度站上全國之巔。這份榮耀歸功於教練葉永森長期專業培訓，以及小將們自三年級起歷經無數挑戰，靠著「球不落地、永不放棄」的精神和團隊信任換來的成果。這場勝利再次證明新竹女將在毅力、實力與團隊合作方面的無可匹敵。

為推廣女子足球運動，今年竹縣更首度舉辦「草根女子足球節」，以7至10歲女童為主，規劃充滿活力與趣味的破冰遊戲、身體協調訓練及趣味比賽等，讓孩子在歡樂中學習合作、體驗成長的喜悅；而這次的活動場地「新竹縣第二運動場」也在114年3月升級為符合FIFA Quality Pro國際測試標準的專業足球場，為所有追逐夢想的球員提供最優質的訓練環境。

原民運動會：競技之外，是文化與自我認同的聚場

11月登場的第二屆新竹縣原住民族運動會，融合文化魅力與運動競技，讓「體育」有了不一樣的層次。開幕傳統舞蹈、選手之夜透過族語合唱傳遞情感，展露族群珍貴的文化資產，兩天賽事期間，選手們在傳統競技與現代運動項目中激烈競爭，盡全力為部落爭光，成功凝聚族群向心力，為傳承原住民文化而努力。

縣府將持續發揮「全方位共融」的精神，鼓勵更多年輕世代勇敢逐夢，在全國乃至國際舞台上發光發熱，為竹縣體壇創造更多值得驕傲的「黃金世代」。

棒球小將在原民運動會全力揮棒，也把部落的熱情一起帶上場。（圖／新竹縣政府）

■竹縣通訊Vol.35：https://www.hsinchu.gov.tw/News_Content.aspx?n=978&s=278382

更多鏡週刊報導