竹縣逾65歲接種新冠疫苗送好禮

為降低感染新冠病毒後併發重症及死亡風險，新竹縣政府衛生局昨（二）日起提供六十五歲以上長者在新竹縣十三鄉鎮市衛生所接種新冠疫苗可領取一百元衛教品禮券，數量有限送完為止。衛生局呼籲，今年尚未接種新冠疫苗的長者請把握機會，儘速完成接種，領取好禮並及早獲得保護力。

公費流感疫苗與新冠疫苗可同時接種，今年流感疫苗接種踴躍，新竹縣統計至十一月二十六日疫苗僅賸一萬二千五百劑（百分之七點七），請六十五歲以上長者、學齡前幼兒、醫事人員及高風險慢性病等公費對象儘速接種。依疾管署建議，流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、COVID-19疫苗可同時接種，但若在同手臂，要間隔二點五公分距離。詳情可上新竹縣政府衛生局官網查詢各衛生所十二月份假日/夜間接種時段。相關公費流感疫苗合約院所及接種對象資訊（含假日接種日期），可上新竹縣政府衛生局查詢https://gov.tw/5cJ。