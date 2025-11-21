竹縣適應體育競賽登場 特教孩子卯足全力爭取榮譽





新竹縣第22屆國民中小學適應體育競賽21日在國立新竹特殊教育學校舉行，由新竹縣特教生獨輪車表演及竹東國中舞蹈隊<鬧浪>揭序幕，縣內23所國中小特殊班共有257位小選手報名參加比賽及隨隊教師、裁判、家長約有288人共襄盛舉，現場熱鬧滾滾，每位特教孩子不受先天限制，展現運動家精神。

縣府副縣長陳見賢表示，特教生競賽從民國 92 年開始舉辦，記得當初每年在體育館戶外舉辦，感謝獅子會長年支持拋磚引玉，讓這些孩子與家人及老師之間擁有更多互動及回憶。這些小天使真的很可愛，相信他們爸爸媽媽需要付出更多精神、時間、體力，盼社會上有更多人，給予這些孩子多一點照顧，希望新竹縣每個孩子都能在更舒適、更和諧的環境之下成長。

教育局表示，希望持續帶動身心障礙學生運動風氣，也向社會大眾宣導身障學生運動的重要性，並推廣全民適應體育體適能的概念，動起來，讓身障者的體能注入運動的DNA，讓身心更健全。

教育局說明，這次精心規劃豐富多元的適應體育運動項目，包括探取物大奔走、冰壺投準、速速配、顆星連珠、弓箭標靶、草地投籃、九宫格、舀杯高手、看你多搖擺、目標一致、沙包投擲賽等，參與學生相當認真，卯足全力，爭取榮譽。



