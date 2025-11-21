竹縣適應體育運動競賽登場 特教孩子展現運動家精神
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】讓孩子快樂運動，新竹縣第22屆國民中小學適應體育競賽，今(21)日在國立新竹特殊教育學校舉行，由新竹縣特教生獨輪車表演及竹東國中舞蹈隊揭序幕，縣內23所國中小特殊班共有257位小選手報名參加比賽及隨隊教師、裁判、家長約有288人共襄盛舉，現場熱鬧滾滾，每位特教孩子不受先天限制，展現運動家精神。
縣府副縣長陳見賢表示，特教生競賽從民國 92 年開始舉辦，記得當初每年在體育館戶外舉辦，感謝獅子會長年支持拋磚引玉，讓這些孩子與家人及老師之間擁有更多互動及回憶。這些小天使真的很可愛，相信他們爸爸媽媽需要付出更多精神、時間、體力，盼社會上有更多人，給予這些孩子多一點照顧，希望新竹縣每個孩子都能在更舒適、更和諧的環境之下成長。
國際獅子會總監黃秀卿表示，今天不只是比賽，其實更像是一個愛與勇氣的盛會，相信所有孩子能藉由運動，看到他們的能力與勇敢，他們是值得大家給予大大的支持及鼓勵，感謝家長們的陪伴、校長賴國誠及縣府的支持，更感謝獅子會無私付出，攜手看到孩子一天比一天的勇敢，一天比一天更有自信。
教育局表示，希望持續帶動身心障礙學生運動風氣，也向社會大眾宣導身障學生運動的重要性，並推廣全民適應體育體適能的概念，動起來，讓身障者的體能注入運動的DNA，讓身心更健全。
教育局說明，這次精心規劃豐富多元的適應體育運動項目，包括探取物大奔走、冰壺投準、速速配、顆星連珠、弓箭標靶、草地投籃、九宫格、舀杯高手、看你多搖擺、目標一致、沙包投擲賽等，參與學生相當認真，卯足全力，爭取榮譽。
山崎國小家長提到，很高興每年參加這個活動，很有意思，期盼讓孩子走出社會，培養參與能力。希望孩子能展現十足活力、找到自我，從運動中學習，讓孩子嘗試不同項目，相信他們是全場最亮眼的。
其他人也在看
新社花海人氣夯遊客破200萬倒數9天百花盛開
[NOWnews今日新聞]2025新社花海暨台中國際花毯節人氣爆發，2週來參觀人數突破200萬人次。台中觀旅局與農業部種苗繁殖改良場搶搭熱潮，攜手新社區農會作東大請客，今(21)日現烤500條杏鮑菇香...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
2025室內展覽懶人包｜寒流備案首選！蠟筆小新展早鳥享87折優惠、法老王特展贈星巴克優惠
想出遊但不知道去哪兒？雨天備案也可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，現在只需要5折起就能買到門票，來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前
（有影片）／控醣百分百 世界糖尿病日 二基推健康闖關
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】響應 2025 年世界糖尿病日，二林基督教醫院今（20）日上午在醫療 […]觀傳媒 ・ 1 天前
影／二基響應2025世界糖尿病日 控醣百分百健康才精彩
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為響應 2025 世界糖尿病日，二林基督教醫院於今(20)日上午在醫療大樓互傳媒 ・ 1 天前
鐵道迷必追！富岡鐵道藝術生活節11/22起登場 搭藍皮解憂號、鐵道模型展、數位集章、市集、交通資訊一次看！
2025富岡鐵道藝術生活節將於11月22日至12月7日登場！今年以「懷舊時光」為策展主軸，活動延續去年廣受歡迎的「藍皮解憂號」觀光列車，並邀請藝文團體於EMU500列車演出列車移動劇場，不僅能搭乘藍皮解憂號列車、欣賞藝術展演，以及結合音樂、美食與手作的主題市集與街區演出，還可順道觀賞仙草花紫色花海、品嚐客家美食，感受鐵道與藝術的時光之旅。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前
台文館旅行文學展 感受文字出走之美
記者林雪娟∕台南報導 讓文字帶你去旅行！台灣文學館推出「字遊，自在：旅行文學展」，展…中華日報 ・ 1 天前
115年元旦升旗路跑府前廣場登場 廣邀台北市民共迎新年第一跑
用跑步迎接嶄新的一年！臺北市政府體育局21日正式宣布，「115年元旦升旗路跑」將於115年1月1日上午8點在臺北市政府前廣場盛大開跑。今年活動結合路跑、升旗典禮、闖關遊戲、市集與抽獎，未報名路跑者也可參與，成為新年第一天最具儀式感的城市盛典。活動採線上免費報名，自11月21日中午12點至12月12日23點59分止，路跑限額3,000名，額滿即止。中時新聞網 ・ 8 小時前
文字出走，在旅行中感受文學魅力 「字遊，自在：旅行文學展」即日起登場
文字出走，在旅行中感受文學魅力 「字遊，自在：旅行文學展」即日起登場 【記者蔡富丞/綜合報導】國立臺灣文學館 […]民眾日報 ・ 1 天前
TOYOTA 2026全球夢想車創意繪畫大賽徵件開跑，TOYOTA車主報名有機會獲得精美小禮！
Written by: Bear自2004年起，TOYOTA持續舉辦夢想車創意繪畫大賽，至今已來到第19屆，並且成為全球約百個地區15歲以下孩子共同參與的年度藝術活動。而此次，2026 TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽（TOYOTA Dream Car Art Contest）即日起正式開放徵件！CarStuff 人車事 ・ 1 天前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 12 小時前
外資大撤退台積電重挫4% 大盤血崩近千點周線連三黑/鴻海OpenAI合作缺採購承諾 市場憂成「金主」股價挫/被動元件逆勢噴火 蜜望實金山電漲停最搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股在強勁就業數據澆熄降息期待、聯準會10月會議紀錄偏鷹，以及市場對關稅與AI資本支出過熱的疑慮升溫下全面翻黑，四大指數重挫。道瓊工業指數下跌0.84%；標普500指數下跌1.56%；那斯達克指數下跌2.15%；費城半導體指數更重挫4.47%，反映投資人對半導體庫存、AI伺服器建置成本與企業支出周期的疑慮升高。科技股多數走弱，輝達財報雖亮眼但盤中由漲轉跌收黑3.15%，美光下殺逾10%、超微大跌近8%，向雲端服務商出租算力的CoreWeave與電腦儲存設備服務商Sandisk亦同步重摔，美股AI鏈全面遭到獲利了結。台積電ADR同步承壓，重挫拖累今日台股電子權值情緒。 亞股同樣全面走弱，日股大跌2.40%，韓股重挫3.79%，港股走弱2.38%，上證指數亦走跌2.45%，反映全球科技與出口產業鏈的避險氣氛持續升高。 台股今（21）日遭逢恐慌性賣壓重擊，終場大跌991.42點收26,434.94點，成交量5,508億元，周線連3黑、季線失守。權值股全面潰逃，台積電(2330)收跌70元至1385元、跌幅4.81%，鴻海(2317)下挫逾4.8%、日月光投控(3711)跌6%，聯發科(2454)亦收黑3.3%。盤面殺盤最重的記憶體族群崩跌，華邦電(2344)、南亞科(2408)、群聯(8299)、商丞(8277)全數被打到跌停，威剛(3260)、旺宏(2337)、力積電(6770)、十銓(4967)等跌幅集中6%～8%，成為今日重挫主因。反觀被動元件在銀膏、銅膏可能啟動漲價循環的題材帶動下，蜜望實(8043)、金山電(8042)強勢亮燈漲停，光頡(3624)、立隆電(2472)同步逆風走強，成為盤中少數亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 6 小時前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前