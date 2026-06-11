竹縣選戰開打！徐欣瑩酸「奉旨提名」 鄭朝方反擊：國民黨初選刀刀見骨

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[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

民進黨昨（10）日前正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，國民黨參選人徐欣瑩隨即以「奉旨提名」形容鄭朝方獲得提名的過程，並強調自己是透過黨內初選、獲得縣民支持後才取得參選資格。對此，鄭朝方今（11）日回應，自己不喜歡「刀刀見骨」的選舉文化，現在該改變的就是選舉過程。

鄭朝方今（11）日回應，自己不喜歡「刀刀見骨」的選舉文化，現在該改變的就是選舉過程。（圖／蔡曉容攝）

原本傳出鄭朝方有意連任竹北市長，幾經波折後方同意參選新竹縣長。對此，徐欣瑩酸鄭朝方考慮再三最終獲得「奉旨提名」，並強調自己經過公開初選，獲得縣民一定支持度，深感責任重大。

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鄭朝方表示，自己擔任竹北市長期間，已透過施政帶來許多改變，也期待選舉文化可以不要再引起對立。他直言，過去選舉給人「刀刀見骨」的印象，這樣的政治文化未必是民眾所樂見，「我自己個人是很不喜歡啦」。他認為，如果政治工作要發揮影響力，就應該讓選舉過程多一些美好，就是現在該改變的事。

近日藍營群組流傳的「政壇好命公子哥」梗圖，更揶揄鄭朝方「選贏當市長、選輸當部長」。鄭表示自己對人生規劃有想法，最重要的是把事情做好、做美，不會受制於外界貼上的標籤或政治操作。

談及未來選情，鄭朝方表示，自己始終專注於推動建設、活動與政策，這些成果自然會替他發聲。自從宣布參選以來，無論是在社群平台或實際走訪地方，都感受到許多民眾的鼓勵與支持。他表示，自己感受到民眾想要改變的氣氛，又比4年前他選竹北市長時更大。

鄭朝方認為，若此次有機會成功突圍，不僅將開啟新竹縣政治新局，也有機會打破過去長期以政黨認同為主的選舉模式。他強調，關鍵仍在於中間選民與年輕世代是否願意站出來支持改變。

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