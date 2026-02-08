竹縣醫事C據點 增為16處

台灣邁入超高齡社會，長照需求與日俱增，為完善新竹縣社區長照服務網絡，新竹縣政府指出，在竹東竹信醫院投入下，今年度新增1處醫事C據點（醫事巷弄長照站），全縣累計達16處，盼持續擴大社區照顧量能。

縣長楊文科表示，長照3.0計畫的核心特色，在於打造「社區共融照顧圈」，透過廣設基層社區據點，串聯各類長照服務資源，並以多元管道支持社區自主發展，讓長照服務更貼近民眾生活，減輕家庭負擔。

高齡長照處長許瑜庭表示，醫事C據點是由具醫療專業背景的單位設置，結合醫療專業與社區照顧，提供健康、亞健康及輕中度失能或失智長者多元且近便的服務。

此次籌畫新設醫事C據點過程中，因空間受限、專業人力不足、出入口規畫及要配合中央計畫調整措施等困難，一度停擺，所幸竹信醫院與縣府團隊共同努力溝通，終於趕在今年1月開始提供服務。

然而，推動醫事C據點仍面臨不少挑戰。首先是具醫療專業且意願投入社區服務的單位有限，要兼顧原有醫療業務與長照服務人力配置；其次，醫事單位空間條件不一，要符合長照服務及消防、無障礙等相關法規，前期整備與調整現有醫療空間規畫不易。此外，專業人力、志工服務人力招募難度較高，且長照專業人員培訓與留任，需時間與資源投入。

縣府表示，未來將持續透過輔導、資源媒合及跨局處合作，協助醫事單位克服設置困難，攜手民間與專業單位，穩健推動醫事C據點健全發展，讓更多長者在熟悉的環境中獲得即時、專業且有溫度的照顧。