竹縣長之戰 綠今徵召鄭朝方

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民進黨籍竹北市長鄭朝方預期在10日下午接受黨中央徵召參選新竹縣長。（本報資料照片）

民進黨年底新竹縣長選將底定，黨中央10日將召開選對會、中執會，徵召竹北市長鄭朝方參選，由黨主席賴清德總統主持提名記者會，為鄭披參選彩帶，迎戰國民黨提名參選人徐欣瑩。至於竹北市長，民進黨可能與時代力量合作，共推時力黨主席王婉諭參選。

民進黨提名新竹縣長，幾番波折，主因是新竹縣選情布局複雜，之前卡在國民黨初選，在情況混沌下，民進黨也按兵不動。但為了勸說鄭棄選竹北市長連任、出戰新竹縣長，賴清德及黨內高層自去年底起就輪番勸進，但鄭一直無明確態度，加上新竹縣市選情互相連動，民進黨除了關注藍營整合，也需評估竹北市長選情，鄭在多方衡量下，近期終於點頭。

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民進黨原定上周三宣布徵召鄭朝方參選新竹縣長，因T-34C教練機墜機事件等多項因素而延後，高層也再與鄭懇談，昨拍板今天上午召開選對會、下午中執會及提名記者會，一氣呵成宣布由鄭披掛上陣。

民進黨新竹縣黨部主委蘇仁鑑指出，竹北市人口22萬人，但不少人實際住在鄰近鄉鎮，鄭在竹北「施政好感度」已明顯外溢其他鄉鎮，此時接受徵召是最佳時機。

民國107年，政二代出身的鄭朝方就首次挑戰新竹縣長，當年雖在三腳督下，以7萬8170票、27.68％得票率奪得第3，不過111年鄭當選北竹市長，隨著3年多累積堅實的施政基礎、竹北市成為全台人口最多的鄉鎮市，如今再戰縣長寶座，且是繼8年前再度與徐欣瑩交手縣長之爭，戰況將更激烈。

外界也關心鄭的竹北市長誰接棒？據悉，民進黨可能與時力合作，共推王婉諭參選。相對竹北市可望出現綠黃合，國民黨已排定12日起連續3天舉辦竹北市長初選民調，預計人選出爐後，再與民眾黨提名的邱臣遠協商。