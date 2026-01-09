竹縣長之爭！ 徐欣瑩邀眾藍委站台 陳見賢：持續走基層

新竹縣 / 綜合報導

2026地方首長選舉，國民黨在新竹縣這邊一度陷入「三腳督」的局面，包含兩名區域立委徐欣瑩、林思銘以及副縣長陳見賢都有意參選，但在去年12月底第一次協調會後，林思銘選擇退出初選後，只剩徐欣瑩與陳見賢對決。今(9)日徐欣瑩在立法院舉行記者會，邀請大批藍委站台展現團結，對於徐欣瑩如此大動作，陳見賢回應，自己是最有爆發力的人選，會繼續勤走基層，爭取代表國民黨參選。

立委(國)羅智強VS.國民黨立委說：「國會挺欣瑩，新竹一定贏。」齊聲高喊口號，眾藍委排排站，9日一早黨團大會才剛結束，就馬不停蹄趕來挺徐欣瑩，為她參選2026新竹縣長選舉展現團結氣勢，更要為11日在竹縣舉行的首場大型活動添柴火。

立委(國)徐欣瑩說：「這些專業的立委站出來支持欣瑩，就是粉碎了這段期間的所有謠言，也是最好的闢謠，表示客家妹徐欣瑩，會當新竹縣的縣長。」

致詞到一半轉換客語，畢竟是要爭取客家票倉，徐欣瑩要強化她客家妹的形象，但看看現場藍委站了三排，就是不見先前宣布退出縣長之爭的立委林思銘，原來他黨團大會後就待在會議室內...。

立委(國)林思銘說：「我一定是支持未來黨內提名的候選人，(國民黨候選人)還沒有出線啦，我想還是希望他們自己繼續努力。」

正面回應展現氣度，國民黨2026新竹縣長之爭，原本陷入黨內三腳督局面，包含兩名竹縣立委徐欣瑩林思銘以及副縣長陳見賢，但在去年12月底第一次協調會後林思銘退出競爭，成為徐欣瑩陳見賢一對一的局面。

面對徐欣瑩如此大動作，陳見賢發聲明表示，自己是最有爆發力的人選，會繼續努力勤走基層，代表國民黨參選，按照目前黨內機制，還是以協調優先，如果協調不成才會進行初選，陳見賢徐欣瑩，一個持續在地方固樁，一個挾帶國會聲量地方中央兩邊跑，現階段看來兩位有志者誰也不讓誰。

