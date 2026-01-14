竹縣長人選喬不定！徐欣瑩堅持「全民調」：民進黨可以，國民黨不行？

記者羅欣怡／新竹報導

新竹縣長楊文科表示，將依國民黨黨公職人員選舉辦法產生出人選。（圖／翻攝畫面）

2026新竹縣長之位國民黨面臨2強選一，今（14日）在國民黨新竹縣黨部展開第2波的黨內協調。經過2小時的協商，徐欣瑩以及陳見賢仍沒有共識，最後由黨中央拍板採70%民調、30%黨員投票的「73制」。對此，堅持全民調的徐欣瑩反問「民進黨可以，難道國民黨不行？」

徐欣瑩在臉書表示，此時此刻，全國民眾都目睹民進黨初選，砲火猛烈，但民進黨依然透過全民調決定人選，因全民調是為公平決定最強人選、選後大家才能團結，「民進黨可以，難道國民黨不行？」

徐欣瑩舉例，過去台中市長盧秀燕，與江啟臣副院長競爭初選，就是採用全民調，儘管差距只有0.6％，江副院長立即承認敗選，全力輔選盧市長，最終光復台中市，開啟至今八年的黃金執政。

徐欣瑩堅持全民調，反問黨中央「民進黨可以，難道國民黨不行？」（圖／翻攝畫面）

南投縣長許淑華，與馬文君委員初選，也是採用全民調，許縣長勝出後，馬委員坦然接受，許縣長順利當選，也成就本黨如今在南投縣「一王二后」的江山。

徐欣瑩提到，民眾黨前主席柯文哲首次角逐台北市長，也是當時民進黨內勝出的姚文智進行全民調，成功整合，進而勝選。

徐欣瑩重話砲轟，黨內競爭的同志，陳見賢副縣長，如今身兼新竹縣黨部主委，啟動黨員投票，恐怕難脫「球員兼裁判」之嫌，落人口實，惹人非議。

徐欣瑩強調，2026年選戰，是2028年的前哨戰，如果沒能贏，甚至沒能大贏，就會讓全國民眾期待的政黨輪替，蒙上陰影，並喊話黨主席鄭麗文「希望黨中央能再思量，採用全民調初選！」

