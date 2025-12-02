竹縣長初選3搶1 藍軍協調難度高

竹縣黨內初選競爭激烈，徐欣瑩競選看板已掛上劍指2026百里侯。（圖：彭清仁攝）

被視為藍軍大本營的新竹縣，國民黨3名選將立委徐欣瑩、林思銘和副縣長兼黨部主委陳見賢，都已表態參加黨內初選。陳見賢挾多年黨部主委的優勢，上週大陣仗辦理參選記者會，縣長楊文科和議長張鎮榮也開始約見參選人，希望在不破壞黨內和諧情況下進行協調，只是箭在弦上，3選將參選意志強烈，協調難度高。

竹縣副縣長兼黨部主委陳見賢11月27日宣布投入縣長選舉，展現基層雄厚實力。（圖：彭清仁攝）

據了解，縣長楊文科和議長張鎮榮，低調展開協調工作，希望避免黨內互打的情形出現，但3名選將都有既有的立場和優勢，勸退工作恐難以如願。如果依黨主席鄭麗文的態度，勢必在初選辦法公布後，以民調產生參選人。

林思銘也已表態投入竹縣縣長黨內初選。（圖：林思銘提供）

陳見賢在全縣已開始掛上選舉看板，徐欣瑩則在1日陸續掛上看板，簡單線條和文字相當吸睛，劍指2026百里侯意味濃厚，近期內也將正式宣布黨內初選。林思銘上週也宣布全力爭取黨內初選出線，選舉看板最近也將陸續掛上。分析國民黨3名選將，徐欣瑩的理工博士學歷和多次全縣大選的經驗，加上是3人當中最年輕的，是徐欣瑩的最大優勢，頗能吸引竹科新住民的認同。林思銘律師的專業形象，2任立委的歷練，如果跨過一選區爭取支持，後勢不容小覷。陳見賢則擅長組織陸戰，最近也加強空戰，在號稱客家大縣的新竹縣，陳見賢雖是閩南籍仍能掌握黨機器，實力仍不容忽視。

至於綠營部分，各界還是看好竹北市長鄭朝方出線，只是鄭朝方至今仍不鬆口是否放棄竹北市長連任，直接挑戰百里侯！隨著選情激化藍綠各自歸隊，加上藍白合作模式，民調支持度勢必跟著波動，這些變數都攸關最後誰能入主縣政府。（彭清仁報導）