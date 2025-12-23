防範隨機攻擊事件，竹縣長楊文科於主管會報再次指示加強大型場域安全維護，提高見警率，維護民眾安全。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

針對北捷隨機殺人事件，新竹縣長楊文科廿三日於主管會報上再次關心新竹縣目前各大運輸場域及大型活動的警力分配，並指示警察局加強安全維護措施穩定治安，保障鄉親安全，防止突發狀況，以維護公共安全。

楊文科表示，未來會有晚會、升旗典禮等各項大型活動，以及三個大型遊樂區六福村、小叮噹及綠世界等人潮易聚集處所，希望加強維護措施，也提醒大家如發現可疑人士或異常狀況，請立即通報警方或工作人員，共同守護社會安全。

警察局長林建隆表示，以往因管轄權限問題，車站站體內由鐵路警察局負責，現階段已要求地方警力進入車站月臺、營運範圍內巡查，特別是在列車停靠時段，期望提升民眾安全感並即時掌握異常情況。

針對轄內易聚集人潮之大型場館，包括飯店、百貨公司與影城，警察局指出，已要求各轄區分局與場館業者保持密切聯繫，加強現場巡邏與協同保全進行安全維護。此外，體育場館於舉辦職籃比賽等活動時，警方不僅執行交通疏導，同步提升場內安全維護，於各出入口設置蒐證器材並於活動前完成安全檢查，賽事期間亦有刑警進駐監控。

另外，針對熱門景點假日警力強化，包括北埔、內灣及湖口三大老街及六福村、小叮噹科學樂園、綠世界等主題樂園，警察局強調，假日期間將加強巡守並結合民力協同維護秩序。目前已與六福村協調跨年活動安全措施。也針對縣府即將舉辦的元旦升旗典禮，將提升安全維護層級，確保民眾安全。