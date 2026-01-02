竹縣長照3.0第二階段 擴大對象

為了讓更多有需要的鄉親獲得即時且完整的照顧服務，新竹縣配合中央政策，已於一月一日起正式推動「長期照顧三點○」第二階段，擴大長照服務對象，新增「年輕型失智症者（滿五十歲）」及「急性後期整合照護計畫（PAC）」收案對象，讓照顧服務更貼近民眾實際需求。縣長楊文科提醒符合資格的民眾主動提出申請，減輕家庭照顧壓力。

新竹縣衛生局昨（二）日表示，家中如有未滿五十歲疑似或確診失智症的親人，或是親友在出院後仍需要健與照護協助，都可主動提出申請。民眾可撥打一九六六長照服務專線，有失智家人的照顧者可以多加利用家庭照顧者服務專線○八○○-五○-七二七二及失智症關懷專線○八○○-四七四-五八○，由專人提供諮詢與協助。

另也同步強化「急性後期整合照護計畫（PAC）。許多民眾在中風、重大手術或意外住院後，雖然已可出院，但身體功能尚未完全恢復，返家後常出現照顧人力不足或復健中斷的情形。透過PAC計畫，醫療團隊與長照服務單位可共同合作，依個案狀況安排復健、居家照護或社區資源銜接，幫助民眾順利從醫院回到家中，減少再次住院的風險。