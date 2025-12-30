竹縣長藍人選 林思銘退出 陳見賢、徐欣瑩僵持

立委徐欣瑩表態參選新竹縣長。記者郭政芬／攝影

明年新竹縣長選舉，藍營有三人表態參選，包含新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩與林思銘，國民黨副主席李乾龍昨赴竹縣參與協調會，會後林思銘表態退出初選，預計今在立院對外宣布，但陳見賢、徐欣瑩仍未突破僵局。藍營表示，將持續溝通，預計最晚明年三月敲定人選。民進黨人選尚未出爐，基層看好竹北市長鄭朝方，鄭尚未表態。

新竹縣長楊文科明年卸任，昨天協調會在縣長官邸舉行，陳、徐與林都出席，由楊文科、李乾龍與國民黨組發會主委李哲華主持，新竹縣議長張鎮榮、前縣長邱鏡淳也出席，會中眾人都表達團結，要避免國民黨分裂。

廣告 廣告

據轉述，徐欣瑩在會中表示，她近日遭受很多攻擊，她相信絕對不是在場同志所為，並還原當初離開國民黨的狀況；她強調為國民黨付出，對國家、人民會努力去做。陳見賢表示，新竹縣要更好，國民黨一定要更團結。據了解，協調會中未討論到退選等問題。

林思銘會後低調說，他今早將在立院宣布退選。楊文科表示，大家對黨內團結與選舉勝利已有共識，林思銘在會中決定「讓賢」，不參與黨內縣長提名，接下來將與陳見賢、徐欣瑩兩人持續協調。

楊文科強調，此協調會並非定生死、也非選邊站，而是為選舉勝利鋪路，後續將依照黨內協調機制進行，藍營目標是推出能勝選的人選，並確保新竹縣黨內團結，大家對此目標一致。

陳見賢會後受訪說，將持續勤走基層、傾聽民意，為新竹縣的未來打拚；中華民國要走得遠，要大家共同守護，唯有彼此信任，才能真正替地方發聲。陳感謝林思銘在立院為新竹縣民發聲。

徐欣瑩說，縣民期待她擴大服務，將持續朝參選目標前進，黨內最終人選尚未確定，她呼應黨主席鄭麗文所言「要選出最強人選」，建議設立初選機制，納入全民調為決定方式之一。徐並強調尊重每個人的決定。

【看原文連結】

更多udn報導

恐背破億違約金 女團成員遭開除後現身搬煤炭

進台積穩了？工程師1原因好崩潰：不如睡車上

「網紅老師」教學品質下降？第一線無奈曝現況

曹西平離開演藝圈原因曝 最深執念因「他」而起