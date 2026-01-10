竹縣長藍營初選周末拚場 陳見賢竹東造勢上千鄉親相挺

新竹縣副縣長陳見賢10日在竹東鎮戲曲公園舉行「鄉親有約」，吸引近3000名鄉親到場相挺。（王惠慧攝）

新竹縣長國民黨初選副縣長陳見賢、立委徐欣瑩相爭，周末兩大陣營接連辦造勢活動，陳見賢10日率先在竹東鎮戲曲公園舉行「鄉親有約」，吸引約3000名鄉親到場相挺，支持者首舉國旗、黨旗，眾人高喊「唯一支持陳見賢」，場面十分熱鬧。

今在竹東舉辦造勢活動，陳見賢受訪表示，這是在竹東地區，第1次舉辦中型造勢活動，也是第1次在竹東地區團結鄉親，舉辦中小型造勢活動，因為之前立委林思銘在這裡，大家都是黨內同志。

針對徐欣瑩明天也要在湖口辦造勢，陳見賢說，民國99年他在新竹縣議會擔任議長，包含林思銘、徐欣瑩，大家都是黨內同志，徐欣瑩很優秀也是博士，所以在新竹縣來講，2席立委都很重要，他也希望大家是各司其職，把工作做好最重要。

對於昨天有38個藍營立委相挺徐欣瑩，立法院長韓國瑜還送花祝徐「心想事成」，對此，陳見賢表達恭喜，也強調這是應該的，都是黨內同志，本來就是要團結；至於媒體人吳子嘉指控他涉及圖利，陳見賢則說，關於講這件事縣府已有發出新聞稿澄清。

另一方面，徐欣瑩11日也將在湖口舉辦造勢活動，徐欣瑩陣營表示，新竹縣正面臨發展的轉型關鍵，身為新竹的女兒，擁有交通大學衛星測量博士學位的徐欣瑩，在廣大鄉親與政壇前輩的強力勸進下，投入新竹縣長選戰，爭取中國國民黨黨內初選提名。

徐欣瑩陣營指出，從中央到地方，徐欣瑩具備紮實從政歷練，其專業形象與問政實績，更獲得全國國民黨立委一致推薦，這次的誓師大會，團結鄉親反映民意支持，徐欣瑩展現守護家鄉的堅定決心。

