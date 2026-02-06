竹縣長藍營初選白熱化 陳見賢、徐欣瑩陣營皆派員領表

新竹縣長國民黨初選領表6日截止，立委徐欣瑩下午委由辦公室主任陳彥君代為領表。（徐欣瑩辦公室提供／王惠慧新竹傳真）

新竹縣長國民黨初選副縣長陳見賢、立委徐欣瑩相爭，陳見賢今天(6日)上午委由發言人田芮熙代為領表後，徐欣瑩今天下午委由辦公室主任陳彥君代為領表。

徐欣瑩表示，領表是因為背負著新竹縣民廣大的支持與期待，同時也是對體制的尊重。堅持全民調，是對新竹縣民的尊重。

徐欣瑩也指出，今日也同步發函給黨中央，表達初選已存在的瑕疵與舞弊風險，建請黨中央妥適處置，以昭公信。徐欣瑩為新竹縣承擔和努力的堅持不變，將持續努力讓大家看到專業智慧治理與陽光政治的未來竹縣願景。

