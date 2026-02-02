竹縣長選戰國民黨續演茶壺內風暴 徐欣瑩辦公室：初選制度不夠科學

徐欣瑩認為初選辦法公不公平、科不科學、透不透明才是重要。





新竹縣長選戰中國國民黨黨內競爭至今，風波不斷，越演越激烈。國民黨2日初選程序公告，副縣長陳見賢當日正式辭去縣黨部主委職務，用行動展現「公平」。徐欣瑩辦公室2日則表示，問題不在於陳見賢同志辭不辭職，關鍵在初選辦法公不公平、科不科學、透不透明，能不能反應真實民意，選出最強候選人？徐欣瑩辦公室強調，「團結在黑箱之下是共犯，打破黑箱才是真正的負責。」

徐欣瑩辦公室指出，針對黨內初選公告，從未反對七三制，是反對僅存在新竹縣、為個人量身訂做的畸形制度。新竹縣長黨內競爭至今，鬧劇不斷，導致新竹縣的初選成為一場充滿作弊的騙局。

新竹縣副縣長陳見賢對於規則表示尊重，強調一切按照制度走。

徐欣瑩辦公室說，如果連反對不公平制度的智慧與勇氣都沒有的話，未來如何當地方首長為新竹縣謀福利？

徐欣瑩辦公室說，輿論指出，國民黨會因為黑金而發生「一屍五命」的外溢效應，這是很嚴重的危機，黨內競選同志豈能輕輕帶過？國民黨改革是否成功，就看能否有勇氣用陽光取代黑金。倘若國民黨2026要勝選，勢必要推出最強、最清白的候選人。

