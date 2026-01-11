竹縣長選戰！ 藍徐欣瑩.陳見賢爭出線 綠鄭朝方呼聲高

新竹縣 / 綜合報導

2026新竹縣長之爭，各黨人選都還沒底定。國民黨這邊，在立委林思銘退出競爭後，成為立委徐欣瑩與 現任 副縣長陳見賢的對決。兩個人在這個週末先後舉辦造勢活動，徐欣瑩更邀請多名黨籍立委到場，塑造團結形象。而在徐欣瑩的造勢場合上，不只發生舞台螢幕倒下的小插曲，前立委林為洲更直接點名竹北市長鄭朝方，會代表民進黨出戰新竹縣長選戰。對此，鄭朝方沒有正面表態，只表示謝謝政治前輩們的關心。

徐欣瑩造勢活動主持人，徐欣瑩造勢活動主持人說：「唯一支持，徐欣瑩。」喊聲展現氣勢，台下支持者揮舞國旗更是壯觀，國民黨立委徐欣瑩，11號舉行首場大型造勢活動，但開場就有小插曲，後方的大型螢幕被吹倒，新竹可不愧有風城之稱，所幸沒有造成人員受傷。

徐欣瑩中央地方兩邊跑，首場造勢同樣邀請多位藍委到場相挺，立委(國)徐欣瑩說：「讓我們新竹縣，成為全球最矚目的新亮點，科技的新亮點，好不好，(好)。」試圖展現團結，但其實國民黨的新竹縣長人選還喬不攏，除了徐欣瑩外還有他。

陳見賢造勢活動主持人說：「見證竹縣，(銜接未來)。」也有意挑戰縣長大位的副縣長陳見賢，昨(10)日就搶先在竹東造勢，即便人看起來沒有徐欣瑩這場多，但他還是對自己有信心，新竹縣副縣長陳見賢說：「見賢準備好了，讓我們竹東更好，讓我們新竹更好，好不好，(好)。」

國民黨在新竹縣這局，原本有三位有志者，但隨著立委林思銘宣布退出，演變成徐欣瑩與陳見賢一對一的局面，藍營人選有待商榷，而他們目前的假定對手則是他，前立委(國)林為洲說：「現在民進黨也差不多確定了，就是鄭朝方是候選人。」

前立委林為洲台上直接點名竹北市長鄭朝方，雖然被視為民進黨最有可能選新竹縣的人選，但鄭朝方至今遲遲未鬆口表態，竹北市長鄭朝方說：「謝謝政治前輩們的關心，每一位人選其實，都有自己的公職舞台，真的可以不用彼此互相比較。」

態度依舊曖昧不明，但鄭朝方的臉書發政績相關貼文，12月底還舉行三週年感恩分享會，過程一樣一一細數施政成果，2026新竹縣長之爭，各黨誰來戰都還充滿變數。

