竹縣長選戰 藍軍第1槍 陳見賢宣布參選
隨著選戰逼近，誰將角逐新竹縣長備受關注，綠營情況未明，藍營則似乎暗潮洶湧。國民黨新竹縣黨部主委、副縣長陳見賢24日開出第1槍，成立媒體群組，預計27日正式宣布參選下屆縣長；同黨立委林思銘回應，待提名機制出爐，將參與黨內初選；立委徐欣瑩也表示，靜待黨中央初選機制再回應。
竹縣長期以來選民結構偏藍，國民黨內如何凝聚向心力、定於一尊成最大關鍵。陳見賢從竹北市民代表會主席、副議長、議長到副縣長，公職歷練逾20年，歷來選舉期間不少候選人都需要他協助地方整合、政治推薦與協調工作。
被問到參選原因，陳見賢表示，長期深耕新竹縣基層，十分熟悉各鄉鎮、各社區的差異與需求，也最明白鄉親真正期待的是哪些建設與改變。他說，擔任副縣長7年多來更增加縣政歷練、完整實戰經驗，面對鄉親的期待，他始終提醒自己「不能辜負、必須承擔」，也成為他持續向前的最大動力。
然而黨內包括挺過大罷免的立委林思銘，以及曾參選過副總統、新竹縣長的徐欣瑩，2人近期也動作頻頻，勤跑地方大小活動，皆被視為可能爭取初選。
面對陳見賢開第1槍，林思銘表示，待黨內提名機制出爐，他會依照黨的提名辦法，參加黨內登記初選。他也說，初選通常會依照慣例先協調，協調未果將循民調方式，強調自己全力支持黨中央的遊戲規則，也認同黨主席鄭麗文曾說，會把民意當成最重要依歸。
徐欣瑩則回應，民主政治的精神就是以大多數民意為依歸，她長期持續聽見廣大民眾的心聲，大家熱烈的勸進希望她參加黨內初選，全力爭取民眾的支持，她也靜待黨中央公平、公正和公開的初選機制後再回應。
至於綠營方面，新竹縣黨部主委、竹北市長鄭朝方被點名，上周又與副總統蕭美琴合體更添話題。鄭朝方表示，目前最重要的就是把竹北市治理好，但也會全力配合黨中央的決策，向鄉親推薦最適合的縣長候選人。
此外，時代力量黨主席王婉諭近日也積極勤走基層，也是可能角逐縣長的人選之一，對於陳見賢即將宣布參選，她表達並不意外且祝福。
