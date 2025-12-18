竹縣長 徐欣瑩參選 陳見賢：與同志為敵

立委徐欣瑩宣布參選新竹縣長，讓11月底宣示參選的副縣長陳見賢不滿，雙方你來我往、口水戰打不停。（邱立雅攝）

國民黨立委徐欣瑩18日宣布投入明年新竹縣長選舉，已宣布參選的副縣長陳見賢隨即透過競選辦公室發表聲明，炮轟徐政治論述矛盾，無助於藍營團結；徐隨即回應黨內沒有分裂空間，絕對要推出最強候選人。雙方你來我往炮火猛烈，國民黨內戰提前搬上檯面，僅剩立委林思銘尚未公開表態參選。

繼陳見賢11月27日在議長張鎮榮率一票議員支持下，大陣仗宣布參選後，徐欣瑩昨也宣布參選新竹縣長，表示在AI時代來臨、地方治理面臨全面轉型的關鍵時刻，新竹縣需要具備前瞻視野與穩健執行力的治理者，並說明自己是交通大學衛星測量博士的理工科技訓練背景，擔任議員、立委、縣長楊文科競選副主委等從政經驗。

徐欣瑩強調，她的決定並非一時衝動，而是長期來自地方鄉親的期待、請託與責任召喚，因此選擇回應鄉親聲音，挺身承擔責任，「這場選舉不是派系運作，也不是政治交換，而是為了生活與價值而戰，為了正直而戰，為了我們最愛的這片土地而戰。」

但徐欣瑩「這場選舉不是派系運作、不是政治交換」的言論，引起陳見賢陣營不滿，發聲明炮轟徐欣瑩的政治論述矛盾，無助於藍營團結，對國民黨新竹縣基層造成二次傷害。

陳見賢競辦說，徐欣瑩現在爭取「國民黨提名」，既然要代表國民黨參選，卻一邊爭取提名、一邊把支持陳見賢的基層同志打成「派系運作」與「政治交換」。

陳競辦也重提徐的「政治選擇」，稱她過去公開脫黨、另組政黨，不忠誠的行為尚未交代清楚，如今角色又再度嚴重錯亂，不僅未展現承擔，甚至反過來攻擊黨內同志，形同把並肩作戰的夥伴當成敵人。

徐欣瑩陣營回應，陳見賢是國民黨重要資產，更是多年朋友，陳擔任多年主委，國民黨要守住這座城池，絕對需要主委一起努力。黨內互打無助團結勝選，面對AI新時代變革，有非常多的事要努力，不該把時間浪費在無謂的互相誤會及指責中。

徐陣營強調，黨內所有指名道姓的指控都不利於團結，更給民進黨見縫插針的機會。面對民進黨政府的強勢挑戰，國民黨沒有分裂的空間，必須展現高度的團結實力，當前唯一的目標就是「團結」，唯有對內整合、對外團結所有在野力量，才能不負縣民託付，確保新竹縣永續發展。