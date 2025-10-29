竹縣陳見賢副縣長向百歲人瑞獻賀禮 大家歡敘笑得合不攏嘴
【警政時報 黃溎芬／新竹報導】新竹縣副縣長陳見賢代表楊文科縣長，特前往湖口鄉拜訪9位百歲人瑞，致贈每位人瑞祝賀禮金1萬元、敬老狀及金鎖片，祝福長輩們佳節愉快，相約「明年見！」新竹縣年滿100歲以上長壽人瑞，總計119位(長壽婆78位、長壽公41位)，其中最多的鄉鎮是湖口鄉24位，其次是關西鎮18位及竹北市16位，年齡最長者為108歲，為關西鎮陳張冉妹女士。
其中4位百歲公都是榮民，范萬榮國語溝通流暢，平時注意飲食均衡及養生，身體特別硬朗，能自己騎代步車去剪頭髮及散步運動；黃友文談吐流暢且聲音宏亮，平時還會與太太一起推著助行器去種菜，幫太太洗腳是十足暖男。戴榮耀為3代同堂，養身之道不菸不酒，家屬分享他現在愛吃甜食；王耀煌看到陳副縣長笑得合不攏嘴，手也緊緊握著。家屬表示，他平日會到仁慈新豐日照中心接受照顧。
102歲的范葉湖妹客語溝通流暢，5代同堂和樂融融，112年曾榮獲湖口鄉模範母親表揚。家屬準備了多頂顏色繽紛的帽子，喜慶重陽節。
101歲的馮黃合妹未與兒孫同住，家屬十分重視重陽節祝賀活動，特別準備了自家做的客家麻糬歡迎賓客，大家一邊聊天一邊分享美食，氣氛溫馨熱鬧。100歲的李盧心妹為三代同堂，是湖口鄉信義村徐玉霞村長的婆婆，客語溝通流暢，需拐杖扶助。
曹徐越妹身體硬朗，兒子為鳳凰村13鄰長，4代同堂一團和氣，105年曾榮獲湖口鄉模範母親表揚。黃許具為3代同堂，客語溝通流暢，平常行動依靠助行器。
更多警政時報報導
【獨家】高雄IKEA餐廳爆持刀恐嚇驚魂 女子放影片被提醒竟惹怒同桌男 警方火速制止逮人
【獨家】【新北校園霸凌爭議】三峽安溪國中女學生遭同學毆傷瘀青!! 家長怒控劣師失職還附和共笑
其他人也在看
七股區長訪5位人瑞 重陽送暖祝福長者松鶴延年
記者盧萍珊/七股報導 適逢重陽佳節，七股區長李佳隆二十八日前往轄內五位百歲人瑞家中祝…中華日報 ・ 1 天前
百歲人瑞見證蘇澳風華 鎮長親訪獻上重陽祝福
記者張正量／宜蘭報導 重陽節將至，蘇澳鎮公所為表達對長者的敬意與祝福，特別辦理「重陽…中華日報 ・ 1 天前
百歲人瑞破5749人！重陽節金鎖片賀禮預算創新高
今天是重陽節，衛福部統計，國內百歲人瑞人數今年再創新高、達5749人，相較2020年成長42％！社家署代理署長周道君表示，衛福部每年致贈人瑞「金鎖片」作為重陽賀禮，今年購買金額達7699萬，也鼓勵長輩在人生後段，應多參加活動、走入社區，「活到百歲不是夢」。中時新聞網 ・ 18 小時前
大園區重陽敬訪視老百歲人瑞 黃巫鳳連每天種菜還料理三餐
【記者 彭慧婉／桃園 報導】為推廣敬老愛老精神，增強社區對高齡長者的關懷，大園區公所於１０月28日上午，由區長台灣好報 ・ 12 小時前
學甲區長賀百歲人瑞 重陽送暖發敬老金關懷長者
記者盧萍珊/學甲報導 重陽節前夕，學甲區長張明寶前往轄內四位百歲人瑞家中致賀，送上紅…中華日報 ・ 1 天前
大園百歲人瑞活力滿滿 早起種菜、開心比YA迎接重陽節
為推廣敬老愛老精神，增強社區對高齡長者的關懷，大園區公所於今(28)日上午，由區長余誌松協同社會局老人福利科長官，前往探訪該區5位百歲人瑞，並送上總統、市長、區公所百歲賀禮，向百歲人瑞們表達最高的敬意。 余誌松表示，今(114)年大園區剛屆齡99有12位，逾百歲人瑞有17人，其中埔心里桃園電子報 ・ 1 天前
金價漲 5749人瑞領7699萬金鎖片創新高
昨是重陽節，衛福部每年致贈人瑞金鎖片，象徵長壽與福氣。據統計，今年百歲人瑞達到5749人，相較2020年成長逾4成，衛福部致贈人瑞的金鎖片預算也增至7699萬元，雙創新高，剛滿百歲的人瑞，可得到2錢金鎖片，以昨日盤後交易黃金牌價試算，價值逼近3萬元。中時新聞網 ・ 5 小時前
重陽節前夕! 花蓮縣長徐榛蔚親訪百歲人瑞獻祝福
(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】重陽佳節將至，花蓮縣長徐榛蔚今（27）日前往吉安鄉及鳳林鎮，親自探訪 […]獨家報導 ・ 1 天前
百歲人瑞創新高達5749人 衛福部金鎖片預算飆破7600萬元
國人健康餘命增加，百歲人瑞在2022年首度破5000人後持續上升，2023年5011人、2024年5542人，今年截至8月底已高達5749人，其中男性有2337人、女性為3412人約占6成。最高齡人瑞為北市122歲女性，男性最高齡則是新北的115歲長輩。國內最長壽年齡自2023年起，每年增加1歲，不過去...CTWANT ・ 3 小時前
藝人閃兵連環爆！43歲姚元浩鬆口認了也沒當兵 「超慘體況」曝光
近來藝人閃兵風波延燒，姚元浩、鬼鬼吳映潔、莎莎29日今出席開播記者會，姚元浩透露自己也同樣沒有當兵，但背後原因合情合理，連體檢時醫師都說，檢查完就回去等免役兵單。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
百歲依舊笑容滿滿！康伯伯歡慶嵩壽 重陽節洋溢幸福
▲南投縣榮服處祝賀榮民人瑞康伯伯百歲嵩壽。（圖／南投榮服處提供） （觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】 […]觀傳媒 ・ 17 小時前
阿弟當兵照曝光！ ENERGY粉激動喊：這一定要存下來
最近藝人「閃兵事件」像踩地雷一樣一顆顆爆開，男團ENERGY也因為成員涉及閃兵爭議正接受檢方調查。有網友在社群上分享一張阿弟（蕭景鴻）當兵時的照片，讓粉絲激動到不行，留言狂喊「這一定要存下來！」照片中他穿著整套阿兵哥服裝、拿著帽子露出平頭，臉上稚氣未脫，不少人驚呼：「真的有去當兵！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
海洋素養創新教學競賽全國決賽台中登場
記者楊文琳/台中報導 為推動海洋素養教育向下扎根、深化教師海洋素養教育創新實踐，海洋…中華日報 ・ 12 小時前
賴清德祝長輩重陽節快樂 預告長照3.0明年正式上路
今天（29日）是九九重陽節，總統賴清德在臉書也發文祝所有長輩平安健康，另外他也預告，明年「長照3.0」將要上路，會以社區為基礎，讓長照服務再升級。賴清德強調，政府會持續投入資源，讓長照體系更完善，給長輩們能夠安心過日、尊嚴養老，活得長壽又健康！中天新聞網 ・ 23 小時前
百歲人瑞數5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
（中央社記者曾以寧台北29日電）今天是九九重陽節，衛生福利部社會及家庭署表示，今年全國百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。中央社 ・ 17 小時前
中國最長壽帝王：熬死九個兒子，孫子繼位時已中年
在中國歷史上談到「中國最長壽帝王」，多數人會想到清朝的乾隆帝，他活到89歲高齡，被譽為福壽雙全的象徵。然而，若依據史料考證，真正的長壽之最其實另有其人，他就是活到104歲、熬死九個兒子、晚年仍見證孫子登基的南越武帝趙佗。這位從戰國末年走出的老將，不僅一手開創嶺南王朝，更成為今日兩廣與越南文化融合的關鍵推手。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 14 小時前