竹縣陳見賢副縣長向百歲人瑞獻賀禮 大家歡敘笑得合不攏嘴

【警政時報 黃溎芬／新竹報導】新竹縣副縣長陳見賢代表楊文科縣長，特前往湖口鄉拜訪9位百歲人瑞，致贈每位人瑞祝賀禮金1萬元、敬老狀及金鎖片，祝福長輩們佳節愉快，相約「明年見！」新竹縣年滿100歲以上長壽人瑞，總計119位(長壽婆78位、長壽公41位)，其中最多的鄉鎮是湖口鄉24位，其次是關西鎮18位及竹北市16位，年齡最長者為108歲，為關西鎮陳張冉妹女士。

陳副縣長與百歲婆婆相約明年見。（圖/記者黃溎芬翻攝）

其中4位百歲公都是榮民，范萬榮國語溝通流暢，平時注意飲食均衡及養生，身體特別硬朗，能自己騎代步車去剪頭髮及散步運動；黃友文談吐流暢且聲音宏亮，平時還會與太太一起推著助行器去種菜，幫太太洗腳是十足暖男。戴榮耀為3代同堂，養身之道不菸不酒，家屬分享他現在愛吃甜食；王耀煌看到陳副縣長笑得合不攏嘴，手也緊緊握著。家屬表示，他平日會到仁慈新豐日照中心接受照顧。

戴榮耀爺爺三代養生之道，不菸不酒，家屬說他愛吃甜食。（圖/記者黃溎芬翻攝）

102歲的范葉湖妹客語溝通流暢，5代同堂和樂融融，112年曾榮獲湖口鄉模範母親表揚。家屬準備了多頂顏色繽紛的帽子，喜慶重陽節。

101歲的馮黃合妹未與兒孫同住，家屬十分重視重陽節祝賀活動，特別準備了自家做的客家麻糬歡迎賓客，大家一邊聊天一邊分享美食，氣氛溫馨熱鬧。100歲的李盧心妹為三代同堂，是湖口鄉信義村徐玉霞村長的婆婆，客語溝通流暢，需拐杖扶助。

曹徐越妹身體硬朗，兒子為鳳凰村13鄰長，4代同堂一團和氣，105年曾榮獲湖口鄉模範母親表揚。黃許具為3代同堂，客語溝通流暢，平常行動依靠助行器。

