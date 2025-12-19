竹縣雲裳烏龍茶評鑑 獲獎名單出爐

一一四年新竹縣原鄉經濟作物冬季高山烏龍茶(雲裳烏龍)優良茶評鑑，十九日於新竹縣農會三樓舉行頒獎典禮，茶農涂旭帆拿下特等茶與冠軍茶雙獎為最大贏家。怡農茶園李宥瑢也喜獲冠軍茶及頭等獎，另一名冠軍茶得主則為甲子園盧瑞祥。邀請大家十二月二十二日至二十六日到縣農會體驗雲裳烏龍茶好風味!

新竹縣五峰鄉與尖石鄉具有一千二百至二千公尺的高海拔優勢，同時因日夜溫差大、日照適宜且常起雲霧等，所具有獨特的氣候與地理環境，使得此地生產的高山茶葉相當具有代表性，更是知名產地，尖石和五峰鄉高山茶種植面積各有約四十公頃，兩鄉茶園加總面積合計超過八十公頃。

新竹副縣長陳見賢十九日表示，為促進新竹縣原鄉茶產業的多元發展，在原住民族委員會和新竹縣政府的支持下，新竹縣農會帶領尖石鄉公所、五峰鄉公所等原鄉地區之茶農，於十一月二十八日舉辦第七屆「一一四年新竹縣原鄉經濟作物冬季高山烏龍茶優良茶評鑑」。

此次評鑑邀請農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐進行公平、公正、公開的評審，分別針對茶葉的「外觀、水色、香氣、滋味、葉底」進行評鑑，今年報名點數為二百點，創歷年新高，最終評出特等獎一冠軍茶三名、頭等獎九名、金質獎二十四名、優等獎九十三名，總計一百三十名。

為推廣新竹縣高山茶葉之特色，刺激消費者購買新竹縣高山茶葉的意願，將於十二月二十二日至二十六日週一至週五早上九點至十二點，在新竹縣農會三樓辦理「二O二五新竹縣雲裳烏龍品茶節」，將邀請專業品茶師以手沖方式呈現雲裳烏龍茶的原始風味，帶領大家體驗新竹縣原鄉冬季高山茶「香氣淡雅、滋味甘醇、喉韻綿長」的珍貴層次。

透過專業講解，讓大眾更了解雲裳烏龍茶的特色、產地故事與評鑑選茶標準，以品茗方式，感受新竹原鄉高山茶的細緻與優雅。現場有茶文化的小知識及茶點，參加品茶活動就送限量小瓷杯，歡迎對茶有興趣的民眾，深入探尋新竹縣高山茶特有的茶鄉文化。

一一四年新竹縣原鄉經濟作物冬季高山烏龍茶(雲裳烏龍)優良茶評鑑得獎名單：

特等獎:涂旭帆

冠軍茶:涂旭帆、甲子園盧瑞祥、怡農茶園李宥瑢

頭等獎:甲子園茶廠葉進成、陳淑惠、葉辰欣、林州閎、林茂榮、徐明鋒、吳明儒、怡農茶園李宥瑢