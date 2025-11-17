竹縣青年公民提案獲獎出爐

為鼓勵青年參與公共議題、實踐社會創新，新竹縣政府教育局首次辦理「一一四年全國青年公民提案競賽-竹光寶盒城市共創靈感庫活動」，十六日舉辦決選舞台，由十二組入選團隊發表創意構想與實踐計畫，最終選出五組團隊，這次也邀請重量級專家學者組成專業評審團，其中還有台灣女婿、知名主持人吳鳳，來台19年的他也與青年分享對土地的關懷，各組發表後也一一給予回饋，他以異鄉人視角結合對台灣的熱愛，鼓勵青年展現行動力、解決公共議題。

獲獎團隊由【竹青AI特攻隊】、【風城智遊】獲城市共創優秀獎，【新竹「封」垃圾救「河川」】、【安娜牧羊人行銷有限公司】、【她的所在】獲佳作，總獎金達二十一萬元，將於十二月十一日在縣府大廳舉辦成果發表，歡迎民眾共襄盛舉，一起聆聽新聲音、共創城市新未來。

新竹縣教育局長楊郡慈十七日表示，「竹光寶盒」象徵青年創意與城市未來的結合，每件提案都是青年對城市建設的寶貴想法，如一束點亮未來的光。而近年來本縣大力推動青年參與與跨域治理，不論是透過辦理青年培力活動、志工服務營隊、青年諮詢委員會議、發展新媒體青年Podcast或青年Youtube節目等，皆鼓勵青年跳脫框架勇於嘗試，將創意化為具體行動，與政府共構新竹縣的未來。