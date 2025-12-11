竹縣青年公民提案競賽揭成果 展現創意行動與城市共創力

竹縣首屆青年公共參與競賽，共有五組提案獲獎，將提供縣府相關局處作為施政參考。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府教育十一日舉辦「一一四年全國青年公民提案競賽竹光寶盒｜城市共創靈感庫」頒獎暨成果發表會，邀請獲獎團隊以展覽及提案內容簡報呈現青年如何以創意行動回應在地公共議題及推動社會創新，展現青年無限創意與公共參與熱情。

縣長楊文科表示，這次青年朋友提案內容多元豐富，包括永續環境、社福及都市經濟發展等面向，年輕人展現創意無限及細心觀察，尤其運用年輕人時下流行溝通方式，將帶來更大的效益，未來每年會持續遴選出非常棒提案，與相關局處進一步討論，並提出解決方案，歡迎更多青年朋友一起參與公共議題，攜手照亮新竹縣。本次競賽以「公共參與培力」與「民主實踐」為主軸，共吸引全國計廿三組青年團隊報名

縣府局處也針對提案回應相關建議，包括交旅處肯定風城智遊結合數位化與旅遊體驗的創新設計，環保局則針對『新竹「封」垃圾 救「河川」』團隊提案內容分享竹縣自一一三年起推動裸賣專區、循環容器、循環杯與二手交換等措施，並鼓勵團隊依循既有模式擴大無包裝與減廢行動。

風城智遊團隊表示，當初發想提案時是從使用者出發，包括虛擬實境，然後設想AR體驗感增倍，進而優化旅遊體驗。曾從事科技業工作，有這個機會能讓他們將所知所學加以應用，打造一站式深度旅遊平台。相信很多青年只要有興趣、有想法，加上政府產官學的支持，都有機會成功落實。

縣府教育局長楊郡慈表示，此次共有五件獲獎提案內容將提供相關局處作為施政參考，促進更多青年構想進入政策討論或跨單位合作，以行動落實「青年參與 ×城市共創」的精神。