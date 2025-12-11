竹縣青年共創成效亮眼 五大提案獲獎展現世代行動力

▲擔任本次活動評審的吳鳳提到這些提案都非常好及多元，希望有機會落實。

【記者 李宏燁／新竹縣 報導】新竹縣政府教育局今（11）日在縣府一樓大廳舉辦「114年全國青年公民提案競賽—竹光寶盒｜城市共創靈感庫」頒獎暨成果發表會，邀請入選團隊以展覽與簡報方式呈現提案成果，展現青年世代如何以創意行動回應在地公共議題、推動社會創新。現場氛圍宛如一場青年跨域成果展，充滿交流、討論與行動能量。

縣長楊文科表示，本屆提案多元豐富，從永續環境、社會福利到都市發展，全都可見青年對生活環境的敏銳觀察與創意思考。他肯定青年運用時下流行的溝通方式，讓公共議題更貼近大眾，也感謝教育部青年發展署的支持。縣府未來每年將持續遴選並協助優秀提案與相關局處合作，進一步研議解決方案，號召更多青年一同參與、照亮新竹縣。

廣告 廣告

▲今日活動除頒獎外，現場也展出五組團隊的提案成果，縣長楊文科(右二)、評審吳鳳(右一)及局長楊郡慈(左二)也一同欣賞豐碩成果。

縣府多個局處也回應團隊建議，像是交旅處肯定【風城智遊】將數位化導入旅遊體驗的創新設計；環保局則分享自113年起推動裸賣專區、循環容器與二手交換等減廢措施，並鼓勵【新竹「封」垃圾 救「河川」】團隊持續擴大無包裝推廣與環境行動。

本次競賽由教育部青年發展署指導，主題聚焦「公共參與培力」與「民主實踐」，吸引全國 23 組青年團隊參加，提案涵蓋環境永續、公益服務、都市經濟等多項議題。最終由【風城智遊】、【竹青AI特攻隊】獲得「城市共創優秀獎」；【新竹「封」垃圾 救「河川」】、【她的所在】與【安娜牧羊人行銷有限公司】獲得「城市共創佳作獎」，縣府總計頒發 21 萬元獎金，鼓勵青年展現跨域創新與行動力。

獲獎團隊之一「風城智遊」表示，從使用者需求出發，將虛擬實境與AR應用於旅遊體驗，希望打造出一站式深度旅遊平台。他們也分享自身科技業背景，認為青年只要有興趣有想法，加上政府及產官學支持，都有機會讓創意落地實現。

▲安娜牧羊人行銷有限公司獲得城市共創佳作獎。

教育局長楊郡慈指出，縣府近年推動青年培力、公共參與與跨域合作，如青年諮詢委員會、青年志工計畫、Podcast「Stan up 青開麥」等，皆希望提供青年更多發聲場域。今年度入選團隊在局處討論與業師輔導下，有效提升提案成熟度與在地連結，未來也將作為縣府施政參考，促進更多青年構想進入政策討論與跨單位合作，真正落實「青年參與 × 城市共創」。

今日活動除頒獎外，也展出五組團隊成果。縣長楊文科、金鐘獎主持人吳鳳與楊郡慈局長共同參觀展覽，吳鳳以決選評審身分到場，肯定青年對公共議題的投入。他表示，提案內容多元又具深度，期待未來實際落實，並相信在縣府支持下，將讓更多青年擁有實現夢想的舞台。

更多活動資訊請至「竹光寶盒 城市共創靈感庫」官方網站或新竹縣政府教育局青年事務科粉絲專頁查詢。（圖：新竹縣政府提供）