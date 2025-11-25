竹縣青年創新力爆發！「無限青年創新館」登場 Meet Taipei 吸引全場目光

▲新竹縣政府教育局長楊郡慈(中)前往「Meet Taipei創新創業嘉年華」，支持新竹青創基地的參展團隊。

【記者 李宏燁／新竹縣 報導】新竹縣政府積極推動青年創業，今年再度參與全亞洲規模最大的創新創業展會「Meet Taipei 創新創業嘉年華」。自 11 月 20 日至 22 日於臺北圓山花博園區推出期間限定的「新竹縣無限青年創新館（Hsinchu County Next-Gen Innovation Center）」，展出由新竹青創基地與新竹社會創新基地輔導的 7 家新創團隊，呈現竹縣青年在科技、永續與社創領域的豐碩成果，也展現竹縣建構完整青年創業生態圈的堅實能量。

新竹縣長楊文科表示，縣府致力打造多元創業支持環境，透過「新竹青創基地」、「新竹社會創新基地」、「新竹 AIoT 加速器」以及整合資訊的「HYS 新創竹夢資源網」，讓青年從概念發想到產品商轉都有完善的協助。縣府的目標不僅是扶植新創，更希望促成具有國際競爭力的創業力量從竹縣出發、走向世界。

▲新竹縣政府推動青年創業不遺餘力，連續兩年帶領新竹青創基地及新竹社會創新基地輔導與鏈結的7家團隊，參展亞洲新創最大盛會「Meet Taipei創新創業嘉年華」。

成立於 111 年的新竹青創基地，提供新創團隊一站式服務與創業陪伴，包括創業諮詢、專業輔導、企業媒合及成果展示等，協助團隊縮短從原型到市場的距離。今年展館以「智慧製造×冷鏈」「生質材料×減塑」「通用標識×追溯」「食農永續×公平貿易」「衣物循環×ESG」為主軸，帶領在地新創與國內外買家、通路及投資方連結。

而今年 10 月正式揭牌的「新竹社會創新基地」為全台首座由非六都地方政府成立的青年社創基地，以社會企業與社會創新為核心，提供專業空間、設備與營運輔導。本次參展以「雲端×邊緣 AI×碳盤查」為亮點主題，展現竹縣青年在永續創業上的厚實動能。

此次參展的 7 家團隊風格多元、技術亮眼：「匯百川科技有限公司」展示機聯網＋監控資料系統，協助產線與冷鏈打造智慧監控；「宏力國際股份有限公司」主打手持噴墨與自動化標示，兼顧法規與追溯需求；「承菲國際股份有限公司」呈現融合非洲風土的永續咖啡、蜂蜜禮品。

▲楊郡慈局長（右）蒞臨 Meet Taipei，關心並鼓勵新竹青創基地青年展現創業能量。

「跨境雲科技股份有限公司」則以資安與雲端整合為基底，提供政府及大型機構智慧治理方案；「加減數位有限公司」打造衣物循環平台，結合 AI 定價與零廢衣供應鏈推動 ESG；「云碩資產管理股份有限公司」展出智慧科技整合方案，展現從研發到市場的應用能量；「先進材股份有限公司」以竹纖維生質複合材料與「竹 AI × 碳計算」推動減塑包材，並於今年獲得經濟部新創事業獎肯定。

教育局長楊郡慈表示，新竹縣青年創業資源完整且多元，青創基地與社創基地不僅提供創業 0 到 1 的孵化支持，更透過專業課程、策展活動與創業輔導，協助青年逐步實現創業理想。今年 12 月將啟動新竹青創基地第 4 屆進駐團隊招募，期望更多青年加入竹縣創業行列，開創無限可能。詳細資訊可至「新竹青創基地」網站或「新創竹夢資源網」查詢。（圖：新竹縣政府提供）