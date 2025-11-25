竹縣青年淨山行動熱力展開 150志工齊心守護自然生態

▲竹縣150名青年齊心護山林 「山我一起守護」五峰淨山展現永續行動力。

【記者 李宏燁／新竹縣 報導】為響應聯合國永續發展目標（SDGs）中「環境教育」與「自然保育」議題，新竹縣政府昨（24日）與五峰鄉公所合作，舉辦「114年青年志願服務活動－山我一起守護」五峰鄉淨山行動。現場聚集明新科技大學、世界高中、幻象家族、新豐鄉水環境守護協會等單位共150名青年志工，共同清理五峰鄉頭目廣場周邊約500公尺山林垃圾，用實際行動守護自然生態。縣府教育局副局長林益洲、五峰鄉長秋維書也到場勉勵青年志工，肯定其對環境永續的熱忱與責任感。

林益洲副局長表示，新竹縣長期推動青年公共參與，自111年起辦理「新竹縣政府青年志願服務（教育類）運用單位輔導管理暨培訓規劃執行計畫」，四年來已招募超過15個大專院校、高中職、社區發展協會及民間團體加入，培育逾700名青年志工。今年以「環境保護」為主軸，舉辦淨灘、淨溪等志願服務行動均吸引百名以上青年參加，迴響熱烈。此次五峰鄉淨山行動，再次展現青年守護土地的決心與行動力。

▲青年共同清理五峰鄉頭目廣場周邊約500公尺範圍內的山林垃圾，以實際行動守護自然生態。

參與活動的明新科技大學工業工程與管理系碩士研究生項紹誠表示，淨山行動不僅是志願服務，更是一堂將課堂理論轉化為行動的環境教育課。他在現場親自撿拾垃圾，深刻體會清理山林的辛勞，也感受到每清除一袋垃圾對自然的尊重與守護。活動中還運用 ICC（International Coastal Cleanup）川廢調查方法，透過數據分析了解污染來源，讓環境保護更具科學依據。項紹誠認為，永續需要熱情，也需要方法，能與熱心志工共同行動意義非凡。

教育局長楊郡慈指出，「青年志願服務（教育類）運用單位輔導管理暨培訓計畫」四年來建構完善培訓體系，促進青年志工在公共服務與專業知能上的成長。教育局規劃多元訓練課程，並落實輔導訪視、聯繫會報與年底評鑑，確保志願服務品質持續精進。

▲竹夢志工及青年先鋒團隊大合照，齊聚五峰鄉淨山行動，共同守護自然生態。

楊郡慈強調，青年是推動環境永續與社會創新的重要力量。縣府將持續擴大合作對象，鼓勵更多學校、社區及青年團體加入，讓志願服務成為生活態度與公民責任的實踐。更多活動資訊可查詢新竹縣政府教育局青年事務科官方臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/02eVVl）。（圖：新竹縣政府提供）