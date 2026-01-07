竹縣青年玩社團、做公益都可申請縣府補助 雙軌補助最高8萬開跑

竹縣青年玩社團、做公益都可申請縣府補助，教育局表示，雙軌補助最高八萬開跑。（記者彭新茹翻攝）

記者彭新茹／新竹報導

為了讓青年學子在課外活動中能盡情揮灑創意，不被經費與場地問題卡關，新竹縣教育局自一一一年起率全國非六都之先，推出「促進青年多元展能」與「促進青年社會參與」雙軌補助計畫，最高補助金額達八萬元，同時開放「Young Space」及「FUN舞空間」兩大專業場域免費借用，以實際行動支持青年「玩真的」，當新竹縣青年的神隊友。

教育局表示，為了精準支持不同類型的活動，縣府將資源分為兩大軌道，分別是「新竹縣政府促進青年多元展能補助」及「新竹縣政府促進青年社會參與補助」，在「新竹縣政府促進青年多元展能補助」部分，提供給十五至四十五歲青年，為舉辦人才培力、展演、競技或議題倡導活動，且青年參與率達八成，每案最高可領二萬元，這項補助已成為許多社團辦成果發表、跨校迎新的第一桶金，累計發放近二百萬元。

廣告 廣告

竹縣府表示，想做公益、改變社會，可申請「新竹縣政府促進青年社會參與補助」，鼓勵青年走出舒適圈，投入公共事務或志願服務，青年團隊或學校申請最高補助二萬元；若是工會、公協會或公益團體，最高補助更達八萬元，無論是偏鄉服務還是議題推廣，新竹縣政府都全力支持。

除提供經費補助外，新竹縣政府更積極建構友善的社團活動空間，讓新竹縣青年學子能安心投入社團經營與創作。青年社團據點「Young Space」開放縣內高中職及大專校院學生無償借用，縣立體育場設置「FUN舞空間」專業練舞場地，每日自上午六時至晚間十時開放，免申請即可使用，提供隨時練習的友善環境。

教育局長蔡淑貞表示，教育局「社團資源指南說明會」預計二月開學後陸續展開，協助學生在新學期有效掌握資源。